ايه الحاجات اللي المفروض تعمليها واللي تتجنبيها للحصول على وسط اصغر

الباحثين اثبتوا ان محيط خصر الشخص بيشير لصحته العامة ، بالاضافة كمان ان الخصر او الوسط النحيف ليه تأثير ايجابي على نوعية الحياة وممكن انه يعزز مستويات الطاقة في الجسم ، واحنا نقدر نعتمد على طرق صحية لتقليل دهون الوسط ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكوا مجموعة نصايح للحصول على وسط انحف.

نصايح للحصول على وسط انحف:

1- التخطيط المسبق افضل بكتير من اكل اي حاجة عشوائية في اي وقت:

معظمنا بنقع في غلطة اننا بناكل المتوفر قدامنا وخلاص ، وبالتالي هتاخدي اختيارات اكل سيئة وغير صحية ، عشان كده تنظيم خطة وجبات اسبوعية هيكون مفيد ليكي ، وبننصحك ممكن مثلا تحتفظي ببعض البيض المسلوق, خضار مشوي, عمل برطمانات عصير صحية ، عشان يبقى دايما متوفر قدامك اكل صحي لو حسيتي بجوع اي وقت تقدري تاكلي منه.

2- ماتعمليش نفس نوع التمارين كل يوم وجربي حاجة جديدة ، جربي اشكال مختلفة من التمارين:

ممارسة الرياضة بنفس النمط بانتظام بيساعد الجسم على التكيف مع اعباء العمل اليومية ، عشان كده تكرار نفس التمارين هيمنع جسمك من عمل التغييرات اللي محتاجها ، عشان كده الافضل تعملي تغييرات عن طريق التبديل لاشكال تانية من التمارين ، زي اليوجا, البيلاتس, الجري, التمارين القصيرة عالية الكثافة, والتمارين عالية الكثافة منخفضة التأثير.

3- ماتمشيش على انظمة غذائية قاسية – وبدل كده كلي كميات اكل صغيرة:

النظام الغذائي القاسي او المقيد اوي ممكن يأدي لانخفاض مفاجيء في معدل الحرق ، وممكن كمان يأدي للدوخة, الضعف, الصلع ، عشان كده الافضل انك تمشي على نظام غذائي سليم على فترات قصيرة هيكون افيد من الانظمة الغذائية القاسية.

4- ماتتدربيش باوزان تقيلة ، لكن بدل كده اتمرني باوزان خفيفة:

تمارين الكارديو تعتبر ضرورية لفقدان الوزن بشكل فعال ، وبرنامج التدريب بالاوزان الخفيفة هيعمل مستوى اعلى من التفاعل مع العضلات ، وبالتالي هيحرق دهون اكتر ، وبالتالي هيكون افضل التمرين بالاوزان الخفيفة عن الاوزان التقيلة.

5- ماتستخدميش احزمة الخصر او العلاجات ، بدل كده خدي الموضوع ببطء ومارسي الرياضة بانتظام:

احزمة تصغير الوسط غير انها مش مريحة ، كمان ليها تأثيرات سلبية على الصحة ، في حين ان الاحزمة تعتبر حل مؤقت لتصغير الوسط ، الا انها ممكن تأدي لمخاطر صحية خطيرة ، على عكس التمارين زي البلانك, الكرانشس, البلانك الجانبي ، هتكون افضل للوصول لوسط انحف بالطريقة المناسبة.

6- بدل من التركيز على الوسط بس ، ادي اهتمام متساوي للوركين والكتفين:

بدل من التركيز على منطقة الوسط بس ، مرني عضلات الوركين والكتفين ، بناء العضلات على الكتفين والوركين هيدي ابعاد وشكل كيرفي للجسم.

7- بالاضافة لفقدان الوزن ، ركزي كمان على بناء العضلات:

في كتير من النساء بيكونوا مش حابين يبقى في اجزاء من اجسامهم ضخمة ، وللسبب ده بيتجنبوا تمارين رفع الاثقال ، ولكن لازم نعرف حقيقة مهمة ان المرأة بشكل عام مختلفة عن الرجالة بيكون صعب انهم يكتسبوا كتلة عضلات بالشكل الكبير ده من غير منشطات ، العضلات الخالية من الدهون هي اللي بتدينا الشكل الناعم والمتناسق والمحدد ، كمان بتزود من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

8- عشان تصغري منطقة الوسط ، اعملي تمرين شفط المعدة:

مع الحيلة دي تقدري تفقدي كام بوصة من مطقة الوسط من غير مجهود ، كل اللي هتعمليه انك تستنشقي من انفك ، وبعدين تطلعي اكبر قدر من الهوا عن طريق الفم ، واثناء ما الرئتين فاضيين من الهوا ، خدي نفس عميق واحبسيه لمدة 5 – 20 ثانية.

9- ادي وقت للعضلات انها تسترخي:

لما الموضوع يتعلق بتمارين القوة ، اخصائيين اللياقة البدنية بينصحوا بعدم استخدام نفس مجموعات العضلات في ايام ورا بعض ، لازم تدي العضلات وقت انها تستريح ده هيساعد في استعادة وشفاء العضلات.

من غير تمارين ولا دايت, اتخلصي من دهون البطن في 5 ايام بس في البيت