لن تشتري الخبز بعد اليوم.. طريقة عمل خبز الصاج بدون فرن ولا خميرة بمكونين فقط أحلي من بتاع المخابز

خبز الصاج هو احد انواع الخبز الشامية الاصل والتي انتشرت في جميع الدول العربية, ويتم استخدام خبز الصاج في عمل الكثير من الوصفات مثل الشاورما السوري واستخدام مختلف الحشوات معه ويمكن استخدامه لعمل ساندويتشات المدارس, ويبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة سهلة لعمل خبز الصاج في البيت بسهولة والحصول على نتيجة جيدة مثل المخابز بمكونات بسيطة من البيت, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تجهيز خبز الصاج في البيت بسهولة وبسرعة دون الحاجة الي الفرن او الي استخدام الخميرة.

مقادير عمل خبز الصاج في البيت

كوبان دقيق.

كوب ونصف ماء.

معلقة سكر.

معلقة ملح.

معلقة حليب بودر.

معلقتين زيت.

كيفية تجهيز خبز الصاج في البيت بخطوات بسيطة

خبزالصاج من انواع الخبز التي لا تحتاج الي وقت طويل لتحضيرها ولا يتم استخدام الفرن لتحضيره ويمكن تجهيزه بسهولة كالتالي:-

نخل الدقيق من أهم الخطوات التي يجب القيام بها مرتين على الاقل ويوضع على الدقيق الملح والحليب المجفف, ويقلب كل منهم معا.

يضاف الملح والسكر وتمزج كل المكونات.

يوضع على الدقيق الزيت ويقلب جيدا, وبعد ذلك يتم اضافة الماء بالتدريج على الخليط مع العجن حتة يختفي الدقيق.

يتم عجن المكونات حتى تتكون عجينة وتصبح ناعمة وطرية, وبعد ذلك يتم تشكيلها كور صغيرة, وتوضع في صينية مرشوشة دقيق وتترك ربع ساعة.

على سطح به دقيق يتم فرد العجينة على هيئة رقائق دائرية رفيعة السمك.

يوضع الخبز في طاسة على النار ويقلب على الجهتين حتى يأخد لون ذهبي وبعد ذلك يخرج من الطاسة ويغطي بقطعة قماش نظيفة.

كيفية عمل حشو الشاورما لخبز الصاج

دائما ما يتم استخدام خبز الصاج مع شاورما الفراخ, ويتم تحضير شاورما الفراخ بسهولة من خلال الخطوات التالية:-