لو عندك كوب سكر أعملي حلوي أصابع الموز بدون فرن في 10 دقائق أحلي مليون مرة من المحلات

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عمر شويل - جدة المارينج من الحلويات التي يحبها الاطفال ويقبلون على تناولها من الخارج والتي قد تحتوي على مواد حافظة مضرة بالصحة, ولذلك اتجه الكثير من الامهات الي البحث عن طريقة عمل المارينج في البيت بسهولة دون الحاجة الي استخدام مكونات معقدة او الوان صناعية ضارة, ويعد المارينج بالموز من افضل انواع الحلوي, ويمكن تحضيره بسرعة دون الحاجة الي استخدام ماكينة مخصصة او غيره, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة تحضير حلوي الموز في البيت بسهولة باستخدام كوب من السكر وبيضة واحد فقط.

مكونات عمل المارينج في البيت

مكونات المارينج او حلوي الموز سهلة وتوجد في البيت دائما وهي:-

بياض بيضة.

ربع معلقة ملح.

كوب سكر بودر.

معلقة كبيرة نشا.

ثمرة موز.

كيفية تحضير حلوي المارينج او حلوي الموز بسهولة في البيت

فصل بياض البيض من أهم الخطوات التي يجب الانتباه لها عند التحضير مع الخفق الجيد للحصول على القوام المطلوب ويجب الحرص على عدم وجود اي ماء على البيض حتى لا يتلف وان يكون الوعاء نظيف.

يتم هرس ثمرة من الموز وتوضع على البيض وتقلب مع البيض برفق.

يتم اضافة المكونات البودر على الخليط السكر والنشا والملح وتقلب المكونات كلها معا.

يتم وضع الخليط في صينية بها ورق زبدة ويوضع في الفرن ربع ساعة وبعد ذلك يترك حتى يبرد تماما.

يقطع المارينج مكعبات صغيرة وتغطي بالنشا وتقدم.

أهمية تحضير حلوي الموز او المارينج في البيت

تحضير حلوي الموز او المارينج يضمن عدم احتوائه على اي مواد مضرة بالصحة ويحتوي على بعض الفوائد للجسم على العكس عند شراؤه جاهز, ويحتوي على نسبة من السكريات والنشويات التي تكسب الجسم طاقة كبيرة وقدرة على اداء المهام, كما انه يزيد من القدرة على التركيز واحتوائه على الموز يعزز من قيمته الغذائية للجسم, ويمكن استخدام المارينج في تزيين العديد من الحلويات, ويمكن استخدام هذه الحلوي في لصق العجائن التي تحتوي على حشو من الداخل, ويمكن خلطة مع الدقيق وعمل كعك فهو يعطي مذاق لذيذ وفريد للكعك.