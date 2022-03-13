طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي في المنزل بأسهل الطرق

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البسبوسة المرملة لها مذاق مختلف عن باقي أنواع البسبوسة، كما أنها مختلفة من حيث المقادير فيضاف لها الزبادي وليس اللبن فمن المعروف أن الزبادي أخف من البيض ويغطى مذاق رائع وتعتبر طريقة تحضير ذلك النوع من البسبوسة ومكوناتها من أكثر أنواع البسبوسة بحثا عنها في مواقع الإنترنت وتسهيلا على الأمهات والسيدات سوف نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسة المرملة بالزبادي ومكوناتها السهلة والبسيطة فتابعوا معنا ذلك المقال. المكونات ثلاثة أكواب سميد

كوب واحد سكر أبيض

كوبين زبادي

ثلاث ملاعق زيت نباتي

كيس بيكنج بودر

رشة ملح طريقة عمل البسبوسة الذهبية نقوم بخلط دقيق السميد مع البيكنج بودر والسكر ورشة الملح في وعاء ثم نقوم بالتقليب حتى تتجانس جميع المكونات.

نقوم بإضافة الزيت النباتي بشكل تدريجي ونستمر في عملية التقليب.

ثم نقوم بإضافة الزبادي بشكل تدريجي مع التقليب المستمر باستخدام ملعقة خشبية.

نحضر صينية ونقوم بدهنها بالزيت ودهن كل الجوانب جيدا ثم نقوم بسكب الخليط داخل الصينية ثم نقوم بفردها وتقطيعها حسب ما تريد

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180° ونضع صينية البسبوسة بها ونتركها حتى تستوي وتأخذ اللون الذهبي.

نقوم بإخراجها من الفرن ومن ثم إضافة الشربات لها. مكونات أخرى لعمل البسبوسة هناك طريقة أخرى لعمل البسبوسة المرملة بالزبادي ومكوناتها هي: كوبان دقيق سميد.

كوبان زبادي طبيعي.

ربع كوب من الزيت.

ثلاث ملاعق كبيرة جوز الهند المبشور.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

للتزيين لوز مقشر أو فستق طريقة التحضير لوصفة البسبوسة نقوم بوضع السميد وجوز الهند المبشور، والسكر والملح، ونقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

ثم نقوم بإضافة الزيت الزبادي بالتدريج ونقوم بعجنها جيدا حتى نحصل على عجينة طرية.

نقوم بإحضار الصينية ودهنها ببعض الزيت ونقوم بسكب الخليط في الصينية ثم نعمل علي فردها بالتساوي ثم نقطعها مربعات أو الشكل الذي نريد ونزينها بالفستق أو اللوز.

نقوم بترك الصينية قبل إدخالها الفرن حوالي ربع ساعة مما يجعل العجينة ترتاح جيدا ثم نقوم بإدخالها الفرن على أن تكون درجة الحرارة متوسطة.

نتركها في الفرن حوالي نصف ساعة، وعند التأكد من تسويتها وحصولها على اللون الذهبي نقوم بإخراجها من الفرن ووضع الشربات الساخن عليها مباشرة.

أصبحت صينية البسبوسة جاهزة للتقديم عمر شويل - جدة طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي في المنزل بأسهل الطرق - ثقفني

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