نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب دقيق أعملي مقرمشات شيبسي الدوريتوس بمكونين اتنين فقط أحلي من الجاهز في المقال التالي
شيبسي الدوريتوس من المقرمشات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار ولكن يحتوي الدوريتوس الجاهز على العديد من المواد الحافظة المضرة للصحة, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضيره في البيت بسهولة لضمان جودته وعدم احتوائه على اي مواد مضرة وتوفير تكلفة شراؤه من المحلات, ويمكن تحضير الدوريتوس بسهولة وبكمية كبيرة في البيت بكوب واحد فقط من الدقيق وبمجموعة من المكونات السهلة المتوفرة في كل بيت, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضير مقرمشات الدروريتوس في البيت بسهولة وبسرعة.
ما هي مقادير عمل مقرمشات الدوريتوس
- كوب دقيق أبيض.
- كوب دقيق سميد.
- فلفل رومي أحمر.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة ملح.
- خل.
- كركم.
- ثوم مجفف.
- بصل مجفف.
- بابريكا.
- ماء.
كيفة تحضير مقرمشات الدوريتوس في البيت بسهولة
مقرمشات الدوريتوس من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها باتباع الاتي:-
- يتم وضع الفلفل على النار مع تقليبه حتى يتم شوائه وينضج تماما وبعد ذلك يتم تقشير الفلفل وهرسه جيدا.
- يتم نخل الدقيق الابيض ويضاف عليه دقيق السميد وبعد ذلك يوضع عليه الملح والثوم والبصل المجفف والبيكنج بودر والكركم والبابريكا, وتقلب كل المكونات معا.
- يضاف على الخليط الفلفل المهروس ويمزج جيدا ويوضع معلقة الخل, ويقلب جيدا.
- يتم اضافة الماء بالتدريج على الخليط مع التقليب حتى تتكون عجينة متماسكة.
- تترك العجينة نصف ساعة حتى ترتاح وبعد ذلك يتم تقسيم العجينة كور صغيرة.
- يتم فرد العجينة على كمية من النشا حتى يصبح سمكها رفيع وبعد ذلك يتم تقطيعها على هيئة مثلثات وتكرر الخطوة حتى الانتهاء من عمل كل الكمية.
- توضع العجينة في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتماسك ولا تتفكك عند وضعها في الزيت.
- يتم وضع العجينة في الزيت ويجب ان تكون كمية الزيت غزيرة وساخن.
- تقلب المقرمشات في الزيت باستمرار حتى تنضج وبعد ذلك يتم اخراجها من الزيت على مناديل ورقية للتخلص من الزيت الزائد بها.
- تقدم مقرمشات الدوريتوس بجانب الاكل او يمكن تناولها بمفردها مع اي صوص مفضل يمكن تكرار هذه التجربه يوميا وسوف تلاحظين طعم شهي ومذاق رائع
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