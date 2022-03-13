لو عندك كوب دقيق أعملي مقرمشات شيبسي الدوريتوس بمكونين اتنين فقط أحلي من الجاهز

شيبسي الدوريتوس من المقرمشات الخفيفة التي يحبها الكبار والصغار ولكن يحتوي الدوريتوس الجاهز على العديد من المواد الحافظة المضرة للصحة, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة تحضيره في البيت بسهولة لضمان جودته وعدم احتوائه على اي مواد مضرة وتوفير تكلفة شراؤه من المحلات, ويمكن تحضير الدوريتوس بسهولة وبكمية كبيرة في البيت بكوب واحد فقط من الدقيق وبمجموعة من المكونات السهلة المتوفرة في كل بيت, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضير مقرمشات الدروريتوس في البيت بسهولة وبسرعة.

ما هي مقادير عمل مقرمشات الدوريتوس

كوب دقيق أبيض.

كوب دقيق سميد.

فلفل رومي أحمر.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة ملح.

خل.

كركم.

ثوم مجفف.

بصل مجفف.

بابريكا.

ماء.

كيفة تحضير مقرمشات الدوريتوس في البيت بسهولة

مقرمشات الدوريتوس من الوصفات السهلة التي يمكن تحضيرها باتباع الاتي:-