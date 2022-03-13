نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمري برمي مرارة الدجاج لحد ما عرفت انها كنز شوفي استخدامتها المذهلة هتبهرك النتيجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طول عمري برمي مرارة الفراخ لحد ما عرفت انها كنز

الشعر الزائد في الجسم يسبب الكثير من الازعاج للسيدات الرغم من ان هناك العديد من وسائل التخلص من الشعر ولكن كل وسيلة لها الاثر الجانبي الخاص على الجسم فمثلا الشمع يسبب ألم شديد عند ازالة الشعر ويسبب ترهلات في الجلد, الشفرات تسبب جفاف الجلد ونمو الشعر بشكل سريع, وجلسات الليزر تحتاج لتكلفة عالية, فماذا لو تخلصنا من الشعر بشكل نهائي دون النمو مرة اخري بمكون واحد يتم التخلص منه دائما دون العلم انه كنز, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة القضاء على الشعر الزائد في الجسم بمرارة الدجاج التي يتم التخلص منها دائما.

كيفية التخلص من الشعر نهائي بمرارة الدجاج

مرارة الدجاج من الاجزاء التي يتم التخلص منها عند تنظيف الدجاج دائما وذلك لانها غير صالحة للأكل بسبب طعمها المر, ولا يعرف الكثير ان هذا الجزء كنز يعد بمثابة ليزر منزلي يساعد في القضاء على الشعر, حيث تحتوي على احماض دهنية ومواد تسبب تقليل نمو الشعر مرة اخري وتجعل مظهر الجلد ناعم وجذاب ويتم استخدامها كالتالي:-

يتم فصل مرارة الدجاج حيث تكون ملتصقة بالكبدة.

يتم ازالة الشعر بالشكل المفضل ولكن من الافضل ان يكون من الجذور باستخدام الشمع.

بعد ازالة الشعر يتم استخدام المرارة على الجلد ويتم دهن الجلد بها, وبعد ذلك تترك على الجلد نصف ساعة.

يجب قبل استخدامها على الجلد وضعها على جزء صغير من الجلد للتأكد من عدم تسببها من اي حساسية او التهاب في الجلد.

يتم ترك المرارة على الجلد حتى تجف وبحركات لطيفة يتم فركها من الجلد وشطف الجلد بماء بارد.

يمكن استخدام هذه الطريقة بعد كل مرة يتم ازالة الشعر فيها ومع الوقت سيختفي الشعر نهائي.

الخطوات الصحيحة التي يجب اتباعها بعد استخدام مرارة الدجاج

يجب الحرص على شطف الجلد بالماء البارد ويمرر عليه قطعة من الثلج حتى تقبض المسام وبالتالي لا تتراكم بها البكتيريا وتسبب الحبوب ، يتم استخدام كريم مضاد للبكتيريا, مع استخدام اي مادة طبيعية ملطفة للجلد لتقليل الالتهاب والحساسية في الجلد.