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خلية النحل من أجمل المعجنات في الطعم والشكل، ولاسيما أن طريقة تحضيرها سهلة يمكن للجميع تنفيذها حتى لو كانت أول مرة يقوم بذاك، ولاسيما أنه يمكن التحكم في حشوها وفقا للذوق العام، كذلك لا تتطلب مكونات كثيرة لتحضيرها ويمكن تقديمه كوجبة أساسية على مدار اليوم، وبما أن وصفات الشيف حسن تلقى إعجاب الجميع دائما حرصنا على توفير طريقة تحضير خلية النحل بحشوة الجبنة بطريقة الشيف حسن في موقعنا عبر السطور التالية. خلية النحل بحشوة الجبنة ثلاث أكواب دقيق متعدد الاستخدامات.

ملعقة ممتلئة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة ملح.

كوب الأربع زيت نباتي أو زبدة.

كوب لبن او زبادي.

ماء دافئ للعجن. الحشو جبنة سهلة الفرد. الوجه صفار بيضة.

ملعقة فانيليا.

ملعقتين من الحليب السائل. طريقة تحضير خلية النحل بحشوة الجبنة نضع الخميرة مع السكر والحليب أو الماء الدافئ ونقلبهم، ثم يتم تركهم حتى يكون فقاعات.

ننخل الدقيق ونضيف المكونات ونبدأ في العجن بالماء الدافئ.

نضيف الخميرة إلى الخليط ونستمر بالعجن حتى تتشكل عجينة متماسكة لكننا نلاحظ تلصيقها باليد.

نضيف إليها الزيت ونقلها على سطح نظيف ونكمل العجن حتى تختفي التلصيقة.

ندهن الطاولة بالزيت ونضع العجينة ونغطيها بكيس نايلون.

نتركها لمدة ثلاثين دقيقة حتى تختمر وتصبح جاهزة للتشكيل.

نقسم العجينة إلى كرات صغيرة بنفس الحجم ويفضل أن تكون بحجم الليمونة.

نقطع الجبنة إلى مكعبات صغيرة ونبدأ بفرد كرات العجين واحدة تلو الأخرى ونضع بها الجبنة ونغلقها ونعيد تطويرها كما كانت.

نرصها في صينية بها ورقة زبدة بشكل دائري مع تباعد المسافات، تغطى وتترك لتختمر مرة أخرى.

نجهز دهان الوجه بوضع صفارة البيضة والحليب والفانيليا ونقلبهم جيدا، ثم ندهن بهم كرات خلية النحل من الوجه.

نسخن الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة لحين دهن الخلية.

ثم ندخلها الفرن لمدة خمسة عشر دقائق، ثم ترفع على الرف العلوي أسفل الشواية حتي يتحمر لونها جيدا.

عقب إخراجها من الفرن تغطى بفوطة ويمكن دهنها بقليل من الزبدة والزعتر لاكتساب طعم مميز وتغطي بفوطة.

تترك لمدة عشر دقائق وتقدم دافئة ويمكن تناولها كوجبة غذاء أو إفطار. عمر شويل - جدة طريقة تحضير خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بالمكونات والخطوات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير خلية النحل بحشوة الجبنة للشيف حسن بالمكونات والخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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