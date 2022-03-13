أفضل طريقة لعمل غزل البنات في المنزل بخطوات بسيطة

طريقة عمل غزل البنات في المنزل، يعد غزل البنات من أشهر وألذ أنواع الحلويات الشعبية المنتشرة في الشوارع والأسواق والأماكن الساحلية، فهي حلوى لذيذة جداً بحبها الأطفال والكبار حيث يتم تحضيرها من خلال ماكينة خاصة بها من السكر الأبيض المحمي لتكون حلوى تشبه القطن ومذاقها شهي وطيب، وعلى الرغم من ذلك إلا أن حلوى غزل البنات تحتوي على كمية كبيرة من الدهون والسكريات والكربوهيدرات التي تزيد من الوزن بشكل سريع، لذلك لابد من عدم الإفراط في تناولها ومن خلال ما يلي سوف نقدم لكم أفضل طريقة عمل غزل البنات في المنزل باستخدام الماكينة وبدونها.

طريقة عمل غزل البنات في المنزل

المكونات

كوبان من السكر البودرة.

نصف كوب من الماء.

ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الحامض.

ملعقة صغيرة من خلاصة الفانيليا.

خطوات التحضير

تذويب السكر في الماء في قدر عميق على النار من خلال تقليب حبيبات السكر في الماء جيداً.

إضافة عصير الليمون الحامض والفانيليا إلى خليط الماء والسكر مع الاستمرار في التقليب.

ترك السيرب على النار لكي يتماسك قليلاً ويبدأ في الغليان ويتحول لونه إلى اللون الأحمر.

رفع السيرب عن النار ثم يسكب في سطح رخامي مستوي مدهون بالزيت.

غمس الملعقة الخشبية في السيرب وترفع للأعلى لكي تنزل خطوط رفيعة من السيرب، ثم تحرك الملعقة جيداً حتى تتشابك الخيوط على ظهر الملعقة.

تجميع غزل البنات بعد ذلك على الأعواد الخشبية ثم تقدم.

طريقة عمل غزل البنات بالماكينة

وللحصول على حلوى غزل البنات القطنية مثل التي تباع في الأسواق يفضل أن يتم تحضيرها باستخدام الماكينة الخاصة بها، ولذلك لابد من توفر ماكينة غزل البنات في المنزل ومن ثم تتبع الخطوات التالية: