أسهل طريقة لتحضير الجاتوه الاقتصادي والسريع بأقل تكلفة بقوامه الهش والخفيف مثل الجاهز

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طريقة تحضير الجاتوه الاقتصادي و السريع بأقل تكلفة هذا ما تبحث عنه جميع الأمهات والسيدات، حيث يعد الجاتوه من ألذ وأطعم الحلويات التي تقدم في المناسبات و الاحتفالات فهو من الحلويات الخفيفة و الهشة التي يعشقها الجميع، ويمكنك تحضيرها بنكهات مختلفة بالفانيليا أو الشوكولاتة، ولكن الجاتوة دائما يحتاج إلى مكونات مكلفة الثمن وخطوات كبيرة لكى تحصلين على هذا القوام المميز مثل الجاهز، ومن هنا سرف نقدم لكم أسهل طريقة لتحضير الجاتوة بأقل تكلفة و دون مجهود ستحصلين على قوام جاتوة هش و خفيف مثل الجاهز تماماً. مقادير الجاتوه الاقتصادي كوب ونصف من الدقيق.

كوب من السكر.

2 بيضة.

كوب من الحليب السائل.

رشة من الملح.

كوب من الزيت.

2 ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من محسن جل (يمكن استبداله بيكربونات الصوديوم).

باكيت من البيكنج بودر. الحشو ¾ كوب من الكريم شانتيه.

⅓ كوب من السكر الخشن.

ربع فنجان من الحليب المثلج. التزيين شرائح فاكهة مجففة.

شوكولاتة مبشورة.

كريز. طريقة عمل الجاتو الاقتصادي في البداية نقوم بتشغيل الفرن قبل البدء لكي يسخن الفرن.

بعد ذلك نأتي بصينية مقاس 24 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخل الصينية ورشة من الدقيق.

نبدأ الآن في تحضير الجاتوة نضع في وعاء كبير الحليب والسكر ونقوم بضربهم مع بعضهم جيدًا حتى يذوب السكر.

بعد ذلك نضع حبات البيض والفانيليا ونقوم بضرب المكونات حتى يمتزجا البيض مع الحليب.

نقلب الدقيق و البيكنج بودر و محسن الجل مع بعضهم

بالتدريج نقوم بإضافة خليط البيض و السكر على الدقيق ونقلبه حتى يختفي أثر الدقيق تمامًا.

نسكب خليط الجاتوه في الصينية وندخله في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 40 دقيقة حتى يتم تسويته.

بعد ذلك نخرج الجاتوة الاقتصادي من المنزل ونتركه حتى يبرد تماماً.

نحضر الحشو نضع فى بوله السكر والكريم شانتيه وربع كوب من الحليب المثلج ونقوم بضربهم حتى يصبح القوام كريمي ثقيل.

بالسكين مشرشرة أو بخيط رفيع نقوم بتقسيم الجاتوة إلي نصفين.

نوزع خليط الكريم شانتيه على الجاتوه حتى تحصلين على طبقة من الكريمة.

بعد ذلك نضع طبقة الجاتوة على الكريمة ونقوم بتوزيع طبقة من الكريم شانتيه على وجه الجاتوة ونساوي الكريمة لكى يصبح شكلها متناسق.

يقطع الجاتوه 6 قطع مستطيلة متساوية.

ثم نقوم بتزيين الجاتوة الاقتصادي بالفواكة المجففة و الكريز و الشوكولاتة المبشورة و تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتحضير الجاتوه الاقتصادي والسريع بأقل تكلفة بقوامه الهش والخفيف مثل الجاهز - ثقفني

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