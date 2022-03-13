ضعيها لشعرك والفراغات ساعتين ولن تصدقي النتيجة شعر كثيف وطويل كشعر الهنديات هينمو بدون توقف

الصلع وظهور أماكن فارغة في الرأس من أكثر المشاكل المزعجة للسيدات, وتظهر هذه المشكلة اما بسبب العوامل الوراثية او بسبب استخدام مستحضرات للشعر تحتوي على مواد كيميائية أدت الي تساقط الشعر, او بسبب نقص في الفيتامينات والعناصر المغذية للشعر في الجسم, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن طريقة طبيعية لأعادة انبات الشعر وتكون مغذية لفروة الرأس وليس لها اي أضرار على الشعر, وخلال السطور التالية سنتناول الحديث عن أفضل وصفة طبيعية يمكن تحضيرها في البيت بسهولة لاعادة انبات الشعر في الفراغات والتخلص من الصلع.

وصفة بذور الكتان والثوم للتخلص من الصلع وإنبات فرغات الشعر

وصفة بذور الكتان والثوم من أكثر الوصفات الطبيعية الفعالة التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتحفيز إعادة نموها مرة أخري, ويعمل على تقليل التساقط ويساعد في ملئ الفراغات ايا كانت حجمها في الشعر وتغذي الشعر حتى يزيد طولة وتساعد في فرد الشعر والتخلص من التقصف ويتم تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع اربع ملاعق من بذور الكتان في اناء ويوضع معهم عشر فصوص ثوم مقشرة

يوضع على الخليط معلقتين من الحلبة ويوضع على الخليط كوب ونصف ماء ويرفع على نار هادئة ساعة حتى تجف الماء تماما.

يوضع الخليط بعد ان يبرد في الخلاط ويخلط حتى يصبح قوامه ناعم.

يضاف على الخليط ربع كوب زيت زيتون ويقلب جيدا حتى يصبح القوام مثل الكريم.

ديفرد الكريم على الشعر ويدلك جيدا في فروة الرأس ربع ساعة ويترك على الشعر ثلاث ساعات مع تغطيه الشعر.

يتم غسل الشعر من الخليط جيدا ويرطب الشعر ويتم استخدام هذا الماسك يوميا على الشعر.

كيفية انبات الشعر بالقرنفل بسهولة

القرنفل من الاعشاب التي لها قدرة كبيرة على تحفيز بصيلة الشعر الي النمو مرة اخري حيث يحتوي على العديد من المواد التي تغذي فروة الرأس وتفتح المسام وتنشط تدفق الدم الي هذه المنطقة ويتم استخدام ماء القرنفل على الشعر بشكل يومي لتحفيز نمو الشعر في الفراغات والتخلص من الصلع عن طريق غلى كمية من القرنفل واستخدام الماء على فروة الشعر.