بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر بالخميرة من الطرق الممتازة والتي من خلالها من الممكن أن يتم فرد خصل الشعر بمنتهى السهولة وفي خلال أقل وقت ممكن، ومن خلال التطبيق بتلك الوصفة الطبيعية من الخميرة على الشعر يكون من السهل الحصول على أفضل مظهر للشعر وهذا من خلال تطبيق خليط من الخميرة بشكل مباشر على لبشرة تطبيق مناسبة، ومن خلال الآتي في تلك الفقرات القادمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات عن أفضل الطرق التي من الممكن من خلالها عمل خليط الخميرة.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
الخميرة تعتبر من بين أقوى المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن تزيل أي أثر من آثار تجعد الشعر وهذا بفضل ما تحتويه الخميرة من العديد من المكونات الطبيعية المغذية والتي تسمح بالتحسين من ملمس الشعر بدون أي إضافات كيميائية، وتعتبر وصفة الخميرة من أقوى الوصفات التي لها دور في علاج فروة الرأس من العديد من المشكلات والتي من أهمها التراكم البكتيري المتسبب في بعض المشكلات مثل القشرة والالتهابات، من الممكن أن تستعيني بالمكونات الآتية للحصول على أفضل نتيجة لخليط ناعم خالي من أي تكتلات يطبق على الشعر لعلاج التجعد ومن أهم تلك المكونات ما يلي:
- ملعقة من الخميرة.
- ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة من عصير الليمون.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة الفازلين.
- ملعقة من جل الصبار.
- ملعقة من النشا.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
من الممكن أن تقومي باستعمال الوصفة مباشرة بعد تحضيرها، وأهم الخطوات التي من الممكن أن تتبع للتحضير للوصفة ما يلي في النقاط القادمة:
- تحضير الوصفة يكون من خلال إذابة الفازلين وجل الصبار تماما.
- خلط الفازلين مع الخميرة جيدا.
- قومي بإضافة النشا مع التقليب المستمر.
- أضيفي زيت الزيتون وعصير الليمون مع بقية الزيوت الطبيعية.
- لا بد من التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام لخليط خفيف يسهل فرده على الشعر.
- تطبيق الخليط يكون من عشر دقائق إلى ربع ساعة وبعدها يغسل الشعر باستعمال الماء الفاتر مع الشامبو.
- حيث أن الخليط يعطي أفضل نتيجة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلال ساعتين.
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