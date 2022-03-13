من ربع كيلو لحمة عملت 2 كيلو كفتة الأرز بدون برغل في الخلاط بمقادير مظبوطة والطعم ولا أروع

الكفتة من الاكلات المفضلة لدي الكثير وهناك العديد من طرق عمل الكفتة ومن ألذهم كفتة الارز من الاكلات المصرية التي لها مذاق خاص, وهي عبارة عن خليط من اللحم المفروم والارز ومجموعة من المكونات الاخري, ويبحث الكثير من الامهات عن طريقة تحضير كفتة الارز بكمية كبيرة في البيت لتخزينها لشهر رمضان دون الحاجة الي عملها عند الجزار وعدم ضمان نظافة المفرمة, وخلال السطور التالية سنطرح أفضل طريقة لعمل كفتة الارز في البيت دون الحاجة الي استخدام الفول الصويا وباستخدام ربع كيلو من اللحم المفروم فقط.

مقادير عمل كفتة الارز في البيت

ربع كيلو لحم مفروم.

ربع كيلو أرز مصري.

حبتان بصل.

خمس فصوص ثوم.

حزمة بقدونس.

ملح.

فلفل.

زيت.

عصير طماطم.

حبة بطاطس.

كيفية تحضير كفتة الارز في البيت بدون فول صويا

يمكن تحضير كفتة الارز كما يلى باستخدام بعض المكونات التي قد ذكرناها: