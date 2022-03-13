نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من ربع كيلو لحمة عملت 2 كيلو كفتة الأرز بدون برغل في الخلاط بمقادير مظبوطة والطعم ولا أروع في المقال التالي
الكفتة من الاكلات المفضلة لدي الكثير وهناك العديد من طرق عمل الكفتة ومن ألذهم كفتة الارز من الاكلات المصرية التي لها مذاق خاص, وهي عبارة عن خليط من اللحم المفروم والارز ومجموعة من المكونات الاخري, ويبحث الكثير من الامهات عن طريقة تحضير كفتة الارز بكمية كبيرة في البيت لتخزينها لشهر رمضان دون الحاجة الي عملها عند الجزار وعدم ضمان نظافة المفرمة, وخلال السطور التالية سنطرح أفضل طريقة لعمل كفتة الارز في البيت دون الحاجة الي استخدام الفول الصويا وباستخدام ربع كيلو من اللحم المفروم فقط.
مقادير عمل كفتة الارز في البيت
- ربع كيلو لحم مفروم.
- ربع كيلو أرز مصري.
- حبتان بصل.
- خمس فصوص ثوم.
- حزمة بقدونس.
- ملح.
- فلفل.
- زيت.
- عصير طماطم.
- حبة بطاطس.
كيفية تحضير كفتة الارز في البيت بدون فول صويا
يمكن تحضير كفتة الارز كما يلى باستخدام بعض المكونات التي قد ذكرناها:
- يتم تنظيف الارز جيدا بالماء وغسله جيدا وتجفيفه ويضاف على اللحم المفروم.
- يتم تقطيع البصل والثوم ويضافان الي الخليط ويقطع البصل ويضاف.
- يضاف الملح والفلفل حسب الرغبة ويقلبان جيدا وبعد ذلك يتم عجن المكونات معا جيدا.
- يوضع الخليط في الكبة ويتم فرمة جيدا حتى تمتزج المكونات وبعد ذلك يفرغ الخليط في اناء واسع ويوضع في الثلاجة ساعة حتى تتماسك.
- يتم تبليل الايدي بالزيت وتشكيل الكفتة اصابع وكور حسب الرغبة, وبعد الانتهاء من الكمية يتم وضع الكفتة في زيت غزير.
- تقلب الكفتة جيدا في الزيت حتى يتحول لونها الي البني وبعد ذلك تصفي من الزيت.
- تترك الكفتة حتى تبرد تماما وبعد ذلك يتم تعبئة الكفتة في اكياس نظيفة وتغلق جيدا وتحفظ في الفريزر
- يتم طبخ الكفتة عن طريق وضع كمية من الزيت في اناء على النار ويضاف عليهم معلقة ثوم مفروم.
- يقلب الثوم حتى يتحول لونه الي الاصفر ويضاف عليه كوب من صلصة الطماطم, وبعد ذلك يضاف ملح وفلفل وتضاف الكفتة.
- يوضع على الخليط كوب ماء دافئ او شوربة وتترك نصف ساعة حتى تمام الطهي وتقدم مع الارز الابيض.
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