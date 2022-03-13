طريقة عمل كبسة اللحمة السعودية بالطريقة الاصلية احلي من المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة

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كبسة اللحمة السعودية بالطريقة الأصلية، هناك العديد من الأطباق التي تتميز بها كل دولة و تصبح من وجباتها المفضلة، ومن أشهر الأطباق التي تشتهر به المملكة العربية السعودية هي الكبسة باللحمة هذه الطبق المميز الذي يقدم إلى كافة مطاعم دول الخليج فهي من الأطباق السريعة و والمغذية التي تشتهر بتوابل التي تضاف عليها لتعطيها هذا الطعم المميز، ولهذا يبحث الجميع دائماً على معرفة الطريقة الأصلية السعودية لتحضير كبسة اللحم وهذا ما سأقدمه لكم من خلال هذا المقال بالتفصيل. مقادير كبسة اللحمة السعودية 2 كيلو اللحمة الموزة المقطع مكعبات متوسطة الحجم.

6 أكواب أرز بسمتي.

بصلة مفرومة كبيرة الحجم.

نصف ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

2 مكعب مرقة لحم.

نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار المفروم.

2 ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم

12 كوب من الماء المغلي.

زيت نباتي.

مكعب من الزبدة.

ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من بهارات الكبسة.

ملح. طريقة تحضير كبسة اللحمة السعودية في البداية نقوم بتقطيع اللحم إلى مكعبات متوسطة الحجم لا كبيرة أو صغيرة.

بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار ونقوم بوضع القليل من الزيت و الزبدة.

ثم نضيف بهارات الكبسة و نقوم بتشويهها في الزيت لكي تخرج الرائحة الطيبة وتحمص.

بعد ذلك نقوم بإضافة البصلة المفرومة ونقلبها جيدًا حتى يذبل البصل نقوم بإضافة الثوم ونقلبه مع البصل.

نضع مكعبات اللحم و نقلبها جيداً مع الثوم و البصل لمدة 5 دقائق على نار مرتفعة.

ثم نضيف الفلفل الحار والصلصة و نقلبهم جميعا حتى يمتزجا.

نقوم بإضافة الماء المغلي على اللحم ونقوم بتقليبه مع الماء ونغطيها ونتركها حتى يتم تسوية اللحم ¾ تسوية فقط.

بعد أن تأخذ اللحم التسوية المطلوبة نضيف البابريكا و الكركم و السبع بهارات و الملح و مكعب المرقة ونقلبهم مع اللحم جيدًا.

ثم نضيف الأرز البسمتي بعد غسله على الكبسة.

يمكنك إضافة ماء مغلي إذا كانت المرقة قليلة علي الأرز.

نترك الكبسة باللحم على النار حتى يتشرب الأرز من المرقة نقوم بتهدئة النار ونغطي الوعاء ونتركه لمدة 15 دقيقة حتى يتم تسوية الأرز.

نرفع الكبسة من على النار ونقدمه في طبق التقديم ويمكن إضافة صنوبر محمص وتقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل كبسة اللحمة السعودية بالطريقة الاصلية احلي من المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل كبسة اللحمة السعودية بالطريقة الاصلية احلي من المطاعم بخطوات سهلة وبسيطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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