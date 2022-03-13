بدون ليزر.. كنز في مطبخك لتبيض الاسنان كالؤلؤ في 3 دقائق وإزالة الاصفرار والجير نهائيا

تبيض الاسنان في المنزل من الممكن أن يتم وفي أقل وقت ممكن وهذا ما يكون من خلال الاستعانة بالمكونات الطبيعية المميزة والتي لها القدرة على أن تتفاعل بشكل كبير مع مينا الأسنان وتعمل على التنظيف التام لها من أي جير أو تكلسات تؤثر على الأسنان كما تعمل على تصبغها، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القدمة نتحدث بالتفصيل عن أهم المعلومات حول الطرق الطبيعية والتي من الممكن عن طريقها الحصول على الأسنان نظيفة تماما وخالية من أي لون أصفر حيث أن بهتن الأسنان يعد من المظاهر الغير مرغوبة، وفيما يلي بالتفصيل أهم المكونات التي من الممكن أن تستعمل للحصول على الأسنان بيضاء ونظيفة وخالية تماما من أي بهتان.

طرق تبيض الاسنان في المنزل

في البيت من الممكن أن تحل مشكلة تصبغ الأسنان واصفرارها، ومن خلال التطبيق لبعض المكونات التي لا يخلو منها منزل يتم القضاء على اصفرار الأسنان، ومن أهم تلك المكونات الفحم والليمون، والفراولة، والكركم وبيكربونات الصوديوم، والملح، وتعتبر الطرق للمكونات السابقة بسيطة وسهلة الإعداد والتطبيق.

طريقة الملح لتبيض الاسنان

الملح من المكونات الممتازة والتي من الممكن أن تعمل على إزالة أي تصبغات على مينا الأسنان، ومن الممكن أن تعطي الأسنان المزيد من اللون الأبيض التطهير التام للفم والأسنان وهذا ما يساعد على التخلص من طبقة الجير المتراكم المتسبب في اصفرار الأسنان ومن أهم ما يمكن الاستعانة به مع الملح هو الماء لعمل مضمضة بشكل جيد للتخلص التام من اصفرار الأسنان والمضمضة تكون يومية للتخلص من عيوب اللون بالنسبة للأسنان، كما تعد تلك الطريقة من طرق التطهير الكامل للأسنان والتي من خلالها تقتل البكتيريا ويكون هناك تخلص تام من أي روائح غير مرغوبة في الفم.

تبيض الاسنان بالكركم

من خلال الفقرات نوضح لكم كيفية استعمال الكركم لتبيض الأسنان