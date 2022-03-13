نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز في بيتك داخل عصيان الباميه أغلي من الذهب وأنتي بترميه تعالي اقولك تعملي بيه اي فكرة مش هتخطر على بالك في المقال التالي

عمر شويل - جدة البامية من الخضروات التي يتم استخدامها بشكل متكرر في المطبخ المصري, ويتم تحضيرها بأكثر من الطريقة والبامية لها العديد من الفوائد للبشرة والجسم وللشعر ايضا, فهي تحتوي على العديد من الفيتامينات والعناصر المهمة للجسم, وعند طهي البامية يتم نزع الجزء الذي يحتوي على عصيان والتخلص منه بالرغم من أنه كنز لا يعرف عنه الكثير, ويمكن استخدام عصيان البامية في عمل كرياتين طبيعي للتخلص من الشعر المجعد دون التسبب في اي ضرر للشعر, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة استخدام عصيان البامية في فرد الشعر الخشن.

كيفة تحضير كرياتين طبيعي من عصيان البامية

عصيان البامية لها العديد من الفوائد حيث تحتوي على نسبة كبيرة من البروتين والذي يغلف الشعر ويساعد في فك تجعدات الشعر وتساعد في جعل الشعر ناعم وأملس, وتساعد في تغذية بصيلات الشعر وتقلل من التساقط كما انها تحفز نمو الشعر مرة اخري وتقلل من التقصف, ويمكن تحضير الخلطة كالتالي:-

يتم تجميع كل عصيان البامية وغسلها جيدا بالماء ويوضع عليها كمية من الماء.

يرفع الخليط على نار هادئة ويترك حتى تغلي الماء وتتشربها عصيان البامية وبعد ذلك ترفع من النار.

تترك حتى تبرد وبعد ذلك يتم وضعها في الخلاط وخلطها حتى يصبح قوامها مثل الكريم.

يضاف عليها ربع كوب من زيت الزيتون ومعلقتين من الفازلين ويقلب كل منهم معا.

يضاف عليها ربع كوب من زيت الزيتون ومعلقتين من الفازلين ويقلب كل منهم معا. يوزع الخليط على الشعر من الجذور وعلى الاطراف ويترك اربع ساعات, وبعد ذلك يتم شطف الشعر جيدا.

طريقة التخلص من الشعر المجعد بالزبادي

الزبادي من المكونات التي تحتوي على العديد من البروتينات التي تغذي الشعر, ويمكن استخدامه مع البيض في التخلص من تجعد الشعر, وترطيب الشعر بشكل عالى والتخلص من الهيشان, ويتم خلط كوب زبادي مع بيضة واحد ويقلب كل منهم معا, وبعد ذلك يقسم الشعر اجزاء ويتم توزيع الخليط عليه ويتم تمشيط الشعر جيدا ويترك الخليط عليه ساعتين مع تغليف الشعر بكيس بلاستيك لحبس الحرارة والاستفادة من الوصفة, وبعد ذلك يشطف الشعر بشكل عادي وتكرر الخلطة مرة كل ثلاث ايام.