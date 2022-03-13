ماتوا بسبب زيت الزيتون.. الأطباء يحذرون من إستخدام زيت الزيتون بهذه الطريقة الخاطئة يؤدي إلى الوفاة

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اضرار زيت الزيتون لا يتوقع الكثير من الناس أن تكون تلك الأضرار ناتجة عن التناول لزيت الزيتون، وتعتبر الطريقة التي من خلالها من الممكن أن يتناول بعض الأشخاص زيت الزيتون قد تكون هي السبب في ظهر بعض الأعراض التي تشير إلى مدى الضرر الذي من الممكن أن يقع على الجسم ويتسبب في الكثير من المشكلات، والتي من أبرزها ما نقوم بعرضه من خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة، مع بيان الطريقة الصحيحة التي من الممكن أن يتم تناول زيت الزيتون من خلالها.
اضرار زيت الزيتون
زيت الزيتون من المكونات الدهنية الممتازة، والتي من الممكن أن يستفيد الجسم منها من خلال الاستعانة بالقليل منه أو إضافة ملعقة على أي وجبة للاستفادة من تركيب زيت الزيتون ومكوناته من الأحماض الدهنية الأساسية، ومن الممكن أن يتم تناوله بكمية محسوبة يوميا، ولكن التناول المفرط لهذ النوع من الزيوت قد يتسبب في العديد من المشكلات التي من بينها الاضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي بشكل عام، فحال إقبال الشخص على تناول هذا النوع من الزيوت بشكل عشوائي، فهناك العديد من المشكلات التي من الممكن أن تصيب الجسم تبدأ بأعراض حادة على الجهاز الهضمي ومن بينها الإسهال الحاد مع التعرض لآلام الحرقة المعدية الشديدة واضطرابات حادة في الأمعاء مع تقلصات بطنية مؤلمة، وهذا نتيجة الزيادة والإسراف في تناول هذا النوع من الزيوت فضلا عن المشكلات الصحية الآتية:
أضرار أخري تحدث بسبب تناول زيت الزيتون
- الإصابة بحالة من الغثيان، والشعور بالرغبة الدائمة في التقيؤ.
- التناول المفرط لزيت الزيتون يتسبب في لسمنة المفرطة حيث تزيد نسبة الدهون التي تدخل إلى الجسم وهذا ما يجعلها تتراكم حول أعضاء الجسم وتحت الجلد.
- كما أنه يسبب السمنة المفرطة من الممكن أن ينشأ عنها الارتفاع بضغط الدم، ومرض السكر والإصابة بالدهون الثلاثية وتصلب الشرايين.
- كما يسبب مشكلات الأوعية الدموية من انسدادها وتراكم الدهون فيها يتسبب في الكثير من المشكلات وبالأخص في عضلة القلب، حيث يضعف عملها بشكل كبير وبالتالي لن يكون ضخ الدم منتظما .
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