نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار شعر الهنديات..وصفة هندية جبارة لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات شعرك هيطول بسرعه الصاروخ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصفة هندية جبارة لتطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات، يشتهر الهنود بالشعر الطويل والناعم ولذا يعتقد الكثير من الأشخاص أن ذلك يجعل إلى الوصفات الهندية التي يتم استخدامها، ولذلك أصبح هناك العديد من عمليات البحث حول الوصفات الهندية المختلفة التي يمكن استخدامها من أجل تطويل الشعر، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح بعض الوصفات الهندية التي يمكن تحضيرها بطريقة بسيطة وسهلة من أجل تطويل الشعر وزيادة كثافته.

تطويل الشعر وتكثيفه وإنبات الفراغات

توجد الكثير من الوصفات الهندية التي يتم استخدامها من أجل تطويل الشعر ومنها:

قناع اللبن الرائب لتطويل الشعر

يعتبر اللبن الرائب من الأشياء المفيدة للشعر والذي يحتوي على فيتامينات مهمة للشعر ومفيدة له ويمكن استخدامه عن طريق اتباع الآتي:

مكونات وصفه اللبن الرايب لتكثيف الشعر

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأملا.

كوب من اللبن الرائب.

طريقة تحضير واستخدام اللبن الرايب لتطويل الشعر

في إناء يتم وضع كل المكونات ومزجها بشكل جيد حتى نحصل على قوام متجانس.

يتم تطبيق الخليط على فروة الرأس والشعر بالكامل بشكل متساوي، ويترك الخليط على الشعر لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بشامبو لا يحتوي على مادة الكبريتات وبعدها يتم استخدام البلسم للشعر.

من أجل الوصول إلى النتيجة المطلوبة لتكثيف وتطويل الشعر ينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

قناع عصير البصل لتطويل وتكثيف الشعر

يساعد استخدام عصير البصل على الشعر على زيادة نمو الشعر وعلاج مشكلة تساقطه، كما أنه يمنح الشعر بعض العناصر المفيدة التي يحتاج إليها، ويتم استخدام الوصفة عن طريق اتباع الآتي:

مكونات عصير البصل لتطويل وتكثيف الشعر

3 أو 4 قطرات من زيت الخزامى.

عصير بصلة كبيرة الحجم.

طريقة تحضير واستخدام البصل لتكثيف الشعر

في إناء يتم وضع المكونات وخلطها جيداً حتى يصبح القوام متجانساً.

يتم وضع الخليط على فروة الرأس وتدليكها برفق باستخدام أطراف الأصابع.

نقوم بترك الخليط على الشعر لمدة لا تقل عن عشر دقائق أو ربع ساعة.

بعد ذلك يتم غسل الشعر بشامبو خفيف لا يحتوي على الكبريت.

يتم استخدام البلسم للشعر، وينصح باستخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على نتيجة فعالة،في تكثيف الشعر وإنبات الفراغات .

وفي الختام نكون قد قدمنا إليكم في هذا المقال بعض الوصفات الهندية الطبيعية التي يمكن استخدامها من أجل تطويل الشعر وزيادة نموه.