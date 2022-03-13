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عمل الباذنجان المخلل بدون سلق، الباذنجان المخلل من أكثر أنواع المخللات المتداول تناولها بكثرة كما يمكن عملها في المنزل باستخدام مكونات بسيطة وغير مكلفة والبعض يلجأ إلى سلق الباذنجان قبل عملية التخليل حتى يسرع في تناوله في وقت قصير ولكن سنقدم لكم اليوم خطوات عمل الباذنجان المخلل بدون سلق وبدون مجهود. عمل الباذنجان المخلل بدون سلق كيلو من الباذنجان الطويل.

حبتين من الجزر المبشور.

ملعقة ثوم مهروس.

حبة من الفلفل الأحمر الحار.

حبة من الفلفل الأخضر.

ملعقتين بقدونس مفروم.

ملعقة كزبرة ناشفة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملح على حسب درجة الرغبة.

ملعقتين من الخل.

ملعقة كمون.

ملعقة فلفل أسود. خطوات تحضير الباذنجان المخلل بدون سلق نقوم أولا بقطع رأس الباذنجان وغسله بالماء جيدًا.

نحضر مقلاة ونضع بها كمية وفيرة من الزيت ونضعها على النار.

ننتظر حتى يقدح الزيت ونقوم بقلي الباذنجان حتى ننتهي من جميع الكمية الموجودة لدينا.

نترك الباذنجان حتى يبرد ويصفي الزيت الموجود به ثم نقوم بفتحة من المنتصف بالطول.

باستخدام الكبة الكهربائية نضع الفلفل الأخضر والأحمر مع الثوم وعصير الليمون والخل وباقي التوابل الموجودة لدينا.

نفرم المكونات مع بعضها في الكبة جيدًا حتى تتجانس.

نقوم بإضافة الجزر والبقدونس ونستمر في الخلط جيدًا.

بعد ذلك نحضر الخلطة ونقوم بحشو الباذنجان من المنتصف وبعد الانتهاء من الكمية نضع الباقي على الوجه.

نحضر وعاء أو برطمان ونضع بها الباذنجان ونضعه في الثلاجة ويمكن تناوله في أي وقت. طريقة أخرى لعمل الباذنجان المخلل بدون سلق خطوات تحضير الباذنجان المخلل بدون سلق نقوم بغسل الباذنجان وتنطيفه من الرؤوس.

نشقه من المنتصف بالسكينة.

نحضر الوعاء ونضع به الباذنجان ونضيف إليه الفلفل الحار.

نحضر الخلاط ونضع به باقي المكونات ونقوم بخلطها جيدًا.

نضع الخليط فوق الباذنجان ونضيف كوب من الماء ثم نضع الزيت على الوجه.

ننتظر لمدة أسبوعين ثم يتم تناوله. عمر شويل - جدة انسي أي طريفة تأني..طريقة عمل الباذنجان المخلل بدون سلق بتتبيله خطيرة مش هتبطلى تعمليه - ثقفني

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