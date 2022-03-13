وداعاً لفشل الكيك.. مكون سري ضعيه على الكيك هيخليه أبيض وهش كالقطن وعمره ما يهبط منك ابدا

مكون سري ضعيه على الكيك هيفضل أبيض وه ، الكيك من الحلويات الغنية بالعديد من المواد الغذائية, ويحب الكثير من ربات البيوت تحضير الكيك في الشتاء لتناوله في الليل بعد العشاء او في الصباح كوجبة افطار او يمكن اعطاءه للاطفال كوجبة في المدارس, ولكن يواجه الكثير مشاكل عند عمل الكيك وهي ان الكيك لا ترتفع في الفرن ولا تكون طرية ويرجع ذلك الي العديد من الخطوات الخاطئة عند تحضير الكيك وعدم استخدام المقادير الصحيحة وخلال السطور القادمة سنوضح طريقة تحضير الكيك والحصول على قوام طري وهش عن طريق اضافة مكون واحد سحري الي مكونات الكيك.

ما هي المقادير الصحيحة لعمل الكيك في البيت

كوبان دقيق.

معلقتين نشا.

معلقة بيكنج بودر.

كوب من عصير البرتقال.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

معلقة صغيرة بيكنج صودا.

معلقة خل.

معلقة فانيليا.

اربع حبات بيض.

رشة ملح.

كيفية عمل الكيك الطري الهش في البيت بسهولة

الكيك الطري من أسهل الحلويات التي يمكن تحضيرها في البيت ولكن يحتاج الي بعض الخطوات الدقيقة التي تساعد في نجاح الوصفة ويتم تحضيره كالتالي:-