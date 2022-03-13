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كريم لبان الدكر لشد البشرة، من المواد الطبيعية المعروفة في الكثير من المجالات كالطبخ والطب والتجميل وغيرها مادة (لبان الدكر)، وهذه المادة يتم استخراجها من أشجار اللبان التي تتواجد بشكل كبير في الهند ودول قارة أفريقيا وبعض الدول العربية مثل عمان واليمن، ولهذه المادة مفعول كبير في العناية بالبشرة وخاصةً تفتيحها وتوحيد لونها وتخليصها من البقع والحبوب، لذلك يمكن لكل أنثى تبحث عن بشرة فاتحة وصافية وموحدة اللون أن تستخدم أحد الوصفات التالية ومع المداومة على تطبيقها نحصل على نتيجة رائعة. كريم لبان الدكر لشد البشرة المكونات خمس حبات من لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير نترك حبات لبان الدكر في ربع كوب من الماء لليلة كاملة.

في الصباح نخلط النشا مع منقوع لبان الدكر حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة عشر دقائق.

نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البارد ثم نجفف البشرة برفق ونرطبها.

نكرر هذه الوصفة مرتين أو ثلاثة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر. طريقة تحضير كريم لبان الدكر لتبيض البشرة المكونات ملعقة كبيرة من لبان الدكر المطحون.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل.

نصف ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير نخلط جميع المكونات السابقة حتى نحصل على خليط متجانس.

نوزع الخليط على البشرة ونتركه لمدة نصف ساعة.

نغسل البشرة بالماء الفاتر ثم البار ونرطبها جيداً.

نكرر هذه الوصفة مرتين بالأسبوع لمدة لا تقل عن شهرين أو ثلاثة للحصول على على نتيجة مرضية. ماسك لبان الدكر وماء الورد للتفتيح الفوري للبشرة المكونات نصف كوب من منقوع لبان الدكر.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ربع كوب من النشا.

ربع كوب من أي كريم مرطب. طريقة التحضير نخلط منقوع لبان الدكر مع النشا ثم نرفع الخليط على النار حتى يثخن قوامه قليلاً لمدة لا تزيد عن دقيقتين.

نرفع الخليط من على النار ونضيف له ماء الورد والكريم المرطب ونخلط جيداً.

نضع الخليط في علبة نظيفة ثم نتركه في الثلاجة لمدة نصف ساعة حتى يتماسك بشكل أكبر. عمر شويل - جدة بديل الكولاجين.. كريم لبان الدكر لشد البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال - ثقفني

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