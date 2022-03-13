نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسرار وتكات عمل شيكولاتة نوتيلا في البيت بدون تكاليف بكوب حليب فقط بطعم يجنن زي المحلات بالظبط في المقال التالي

عمر شويل - جدة عمل النوتيلا بكيلو حليب تبحث عن الطريقة الخاصة بها مختلف ربات البيوت ممن ترغبن في الحصول على وصفة النوتيلا الأصلية وبكمية ملاءمة حيث تعتبر الوصفة البيتي للنوتيلا من بين أفضل الوصفات التي من الممكن من خلالها حشو سندويتشات المدارس أو الرحلات بحشوة كريمة النوتيلا التي يحبها الأطفال، ومن خلال الآتي من تلك الفقرات القادمة نعرض أهم المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تقومي بالتحضير السريع لها في المنزل ومن خلل خطوات بسيطة، وهذا ما سوف نتحدث عنه من خلال الآتي كما سنوضح أهم عوامل نجاح تلك الوصفة في البيت لتكون مثل الجاهزة تماما.

عمل النوتيلا بكيلو حليب

من الممكن أن تقومي بعمل النوتيلا بكيلو حليب فقط ومن خلال الاستعانة بمكونات متميزة لها القدرة على أن تكسب النوتيلا الطعم المميز، ومن خلال الآتي نوضح المكونات الأساسية والتي لا غنى عنها كعامل من بين أهم عوامل نجاح الوصفة، والمكونات تكون على هذا النحو:

مكونات لعمل النوتيلا بكيلو حليب

من بين أهم المكونات التي من الممكن أن تستخدم لتحضير وصفة ممتازة من النوتيلا ما يلي في النقاط القادمة:

كيلو من مكون الحليب كامل الدسم.

كوب من البندق المحمص.

كوب من مكون الكاكاو الخام.

رشة من الملح.

كوب من مكون سكر البودرة.

ملعقة من الفانيليا.

ربع كوب من مكون الحليب البودرة.

برطمان ويكون محكم الغلق.

طريقة التحضير للوصفة

من الممكن أن تقومي بالتحضير للوصفة من خلال الاتباع لما يلي:

استعملي الخلاط ومن الممكن أن يتم تحضير النوتيلا بواسطته وبمنتهى السرعة.

قومي بطحن البندق تماما حتى تحصلي على البودرة من البندق مطحونة.

يتم وضع الحليب مع السكر والزيت والخلط باستعمال الخلاط الكهربي.

بقية المكونات يتم وضعها بالخلاط مع استمرار تشغيله حتى نحصل على الخليط من النوتيلا المميز ويكون خليط كثيف القوام.

تعتبر تلك الطريقة هي الطريقة المثلى للحصول على النوتيلا بقوام ناعم مثالي للفرد على الخبز بكل سهولة كما تستعمل في حشوات الفطائر.

عليك القيام بحفظ النوتيلا في البرطمان الملائم ولا بد وأن يكون محكم الغلق ويحفظ في الثلاجة للاستعمال عند الحاجة

الكثيرون يحبون وبعشقون الشيكولاته بشكل عام وخصوصا النوتيلا فهي من أكثر أنواع الشيكولاته التي تعطي مذاق رائع جدآ ولذيذ يمكن عملها في المنزل بسهوله جدا وبدون مجهود باستخدم كوب من الحليب فقط تحصلين على ألذ شيكولاته نيوتلا يمكنك إعدادها عن طرق بعض الخطوات التي قد ذكرنها في المقال تعطي مذاق خاص بسهولة وفي دقائق فقط يمكن