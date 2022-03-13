أسرع طريقة لتحضير كيكة الجلاش الاقتصادية الهشة والخفيفة بدون دقيق أو زبدة بخطوات بسيطة

اسرع طريقة لتحضير كيكة الجلاش الاقتصادية، هناك العديد من الطرق والوصفات التي يمكنك أن تحضير بها الكيكة حيث هناك مئات النكهات التي تستطيعين تحضيرها، ومن أشهر الطرق الجديدة الاقتصادية لتحضير الكيك هو كيكة الجلاش حيث تعد هذه الوصفة من أسرع وأحلى الحلويات التي يمكنك تحضيرها بيدك من المنزل بدون إضافة مكونات مكلفة بدون دقيق أو نشا أو زبدة، كما تتميز هذه الطريقة بخطوات البسيطة السهلة التي يستطيع الجميع تحضيرها.

مقادير كيكة الجلاش

هذه الطريقة من الحلويات الخفيفة والسريعة التي يعشقها جميع أفراد أسرتك، كما أنها حلوى اقتصادية وتختلف طريقتها عن الطرق المعتادة للكيك، المكونات هي:

نصف كيلو من الجلاش.

كوب ونصف من الحليب السائل.

نصف كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من النشا.

نصف كوب من الزيت.

باكيت من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر.

2 حبة من البيض.

باكيت من الفانيليا.

الشربات

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الماء.

عصير الليمون.

طريقة تحضير كيكة الجلاش

في أوقات كثيرة نريد أن نحضر حلوى سريعة و خفيفة وسهلة ولكن لا يوحد لدينا لا يتوفر لدينا في هذا الوقت المكونات، ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة تحضير كيكة بدون دقيق أو زبدة فقط بلفة من الجلاش و بيضتين ستحصلين على كيكة لذيذ ومختلفة عن الطرق المعتادة و لن تحتاج منك خطوات كثيرة وطريقة التحضير هي: