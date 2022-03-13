أسرع طريقة لتحضير كيكة الجلاش الاقتصادية الهشة والخفيفة بدون دقيق أو زبدة بخطوات بسيطة

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اسرع طريقة لتحضير كيكة الجلاش الاقتصادية، هناك العديد من الطرق والوصفات التي يمكنك أن تحضير بها الكيكة حيث هناك مئات النكهات التي تستطيعين تحضيرها، ومن أشهر الطرق الجديدة الاقتصادية لتحضير الكيك هو كيكة الجلاش حيث تعد هذه الوصفة من أسرع وأحلى الحلويات التي يمكنك تحضيرها بيدك من المنزل بدون إضافة مكونات مكلفة بدون دقيق أو نشا أو زبدة، كما تتميز هذه الطريقة بخطوات البسيطة السهلة التي يستطيع الجميع تحضيرها.
مقادير كيكة الجلاش
هذه الطريقة من الحلويات الخفيفة والسريعة التي يعشقها جميع أفراد أسرتك، كما أنها حلوى اقتصادية وتختلف طريقتها عن الطرق المعتادة للكيك، المكونات هي:
- نصف كيلو من الجلاش.
- كوب ونصف من الحليب السائل.
- نصف كوب من الزبادي.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- نصف كوب من الزيت.
- باكيت من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السكر.
- 2 حبة من البيض.
- باكيت من الفانيليا.
الشربات
- كوب ونصف من السكر الأبيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- عصير الليمون.
طريقة تحضير كيكة الجلاش
في أوقات كثيرة نريد أن نحضر حلوى سريعة و خفيفة وسهلة ولكن لا يوحد لدينا لا يتوفر لدينا في هذا الوقت المكونات، ومن هنا حرصنا على تقديم طريقة تحضير كيكة بدون دقيق أو زبدة فقط بلفة من الجلاش و بيضتين ستحصلين على كيكة لذيذ ومختلفة عن الطرق المعتادة و لن تحتاج منك خطوات كثيرة وطريقة التحضير هي:
- في البداية قومي بتحضير الشربات لان كيكة الجلاش تحتاج إلى شربات بارد.
- نضع السكر و الماء في وعاء على نار متوسطة حتى يغلي ثم نضيف عصرة الليمون ونتركهم على نار متوسطة حتى يغلي مع بعضهم لمدة 10 دقائق، نرفعها من على النار ونقوم بوضع الفانيليا ونتركها على جنب حتى يبرد.
- بعد ذلك نأتي بصينية الكيك مقاس 28 سم ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها لكى نضمن عدم التصاق الكيك بها.
- نأتي الجلاش ونقوم بفرد كل قطعة من الجلاش على حده ونقوم بكرمشة كل ورقة على حدة ونقوم بوضعها في صينية الكيك.
- نستمر هكذا حتى ننتهي من كمية الجلاش كلها.
- بعد ذلك نأتي بوعاء كبير ونقوم بوضع اللبن والزبادي و البيض و الزيت ونقوم بضرب هذه المكونات مع بعضهم بالمضرب الكهربائي أو اليدوي ويمكن أستخدام الخلاط الكهربائي حتى يختفي أثر البيض مع الحليب.
- ثم نضيف عليهم السكر و النشا نخفقها جيداً مع بعضهم نضيف الفانيليا والبيكنج بودر ونضرب كافة هذه المكونات.
- نسكب هذا الخليط على ورق الجلاش في صينية الكيك ونوزعه على كافة أوراق الجلاش من جميع الجوانب.
- ثم نقوم بملعقة بالضغط على ورق الجلاش لكى يتشرب من الخليط ضغطة بسيطة لتجانس الأوراق مع الخليط.
- بعد ذلك ندخل صينية كيكة الجلاش في الفرن ساخن على الشبكة على درجة حرارة 180 درجة حتى تتحمر من الجوانب و الوجه لمدة 35 دقيقة.
- نخرجها من الفرن بعد تمام التسوية وفور خروجها نسكب الشربات البارد عليه.
- ثم نقوم بتقطيعها وهي ساخنة لكى تستطيعين تقطيعها بشكل سهل، نوزع عليها المكسرات المجروشة حسب الرغبة وتقدم للطعام بالصحة والهنا.
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