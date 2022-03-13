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تعاني العديد من السيدات م مشكلة الشعر الجاف، وذلك له العديد من الأسباب منها عدم الاهتمام بالشعر، والتعرض المباشر لآشعة الشمس، غسل الشعر بالماء البارد، ولأن تلك المشكلة مزعجة جدا، سنقدم لكم اليوم طريقة إعداد كريم لتنعيم الشعر الجاف وبمكونات طبيعية. كريم من البيض لتنعيم الشعر نحضر بيضة كبيرة، ونصف ملعقة من عصير الليمون، كوب من زيت الزيتون.

نضع جميع المكونات في الخلاط، عدا زيت الزيتون.

نخلطهم جيدا لبضع دقائق، ثم نضيف زيت الزيتون برفق أثناء الخلط، حتى نحصل على قوام يشبه المايونيز.

نطبق الكريم على الشعر، مع التدليك حتى الوصول إلى فروة الرأس.

نلف الشعر بقطعة من النايلون، أو قماش رقيق.

يجب أن يترك الكريم على الشعر ساعة على الأقل، ثم غسله بالماء والشامبو، وتكرر تلك الوصفة مرة كل أسبوع. كريم من الفازلين لتنعيم الشعر نحضر عبوة كبيرة من الفازلين، وملعقة كبيرة من زبدة الشيا، نصف كوب من زيت الزيتون، نصف علبة من زيت الخروع، كمية صغيرة من زيت جوز الهند، ست كبسولات من فيتامين e.

نضع علبة الفازلين في حمام مائي حتى يذوب تماما، نضيف زبدة الشيا إلى الفازلين ونقلبهم معا باستخدام ملعقة خشبية.

إزالة الفازلين من الحمام المائي ووضعة على قطعة قماش، نسكب جميع الزيوت على الفازلين، ونقلب جميع المكونات معا حتى الحصول على خليط متجانس.

نضع محتويات كبسولات الفيتامين على الخليط السابق.

نسكب جميع المكونات في برطمان زجاجي، ويترك حتى يبرد.

نطبق الكريم على الشعر مرة واحدة بشكل يومي، سنلاحظ أن الشعر أصبح ناعم بشكل كبير. كريم من الزيوت المختلفة لتنعيم الشعر نحضر ملعقتان من زبدة الشيا، وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند، وملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من زيت الألوفيرا، ملعقة من زين الجوجوبا، وزيت اللوز، وفيتامين e.

نخلط زبدة الشيا مع زيت جوز الهند، ونضعهم في وعاء في حمام مائي حتى يتم الذوبان.

نزيل الوعاء من الحمام المائي، ونضيف باقي المكونات، ونقلب جيدا.

نضع المزيج في الثلاجة حتى يتماسك ويصبح كالكريم.

نطبق الكريم على الشعر عند اللزوم، ويصبح الشعر ناعم بشكل ملحوظ. عمر شويل - جدة طريقة عمل كريم للشعر الجاف بمكونات طبيعية وبأقل التكاليف - ثقفني

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