نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر نجاح البسبوسة المرملة طريقة عمل البسبوسة بمقادير بسيطة على أصولها بطعم طري ومرمل جداً في المقال التالي

تعتبر البسبوسة من الحلويات المحبوبة التى تفضل كل الامهات تحضيرها عن باقى الحلويات حيث انها تتميز بسهولة تحضيرها، وهى من الحلويات التى يمكن تحضيرها باكثر من طعم وتقدم البسبوسة ايضا فى المناسبات واعياد الميلاد مع الجاتوهات، واليوم نقدم لكم طريقة تحضير البسبوسه بكل تفاصيلها. طريقة عمل البسبوسة بالسميد المكونات ٢ونصف كوب من دقيق السميد.

نصف كوب من الزبدة السائلة.

كوب من الزبادى.

نصف كوب من السكر.

٢معلقة كبيرة من جوز الهند.

نصف معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

٢كوب من القطر الساخن. للوجة مكسرات مجروشة. الطريقة فى وعاء عميق نضع دقيق السميد مع البيكنج بودرونقلبهم جيدا.

نضف اليهم جوز الهند والسكرونخلطهم جيدا مع بعضهم حتى تتجانس المكونات الجافة مع بعضها.

نضف اليهم الزبدة السائلة ونقوم ببس الدقيق بشكل جيد.

نضف معهم الزبادى ونستمر فى البس حتى نحصل على القوام المطلوب.

ندهن صينية متوسطة الحجم بقليل من الزبدة.

نسكب خليط البسبوسه فى الصينية ونضع على الوجة المكسرات المجروشة.

ندخل البسبوسة فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى يحمر وجهها ونتاكد من تسويتها جيدا.

نخرج البسبوسة من الفرن ونضف اليها القطر ساخن ونتركها لمدة ١٠دقائق.

تقطع البسبوسة وترص فى وعاء التقديم. طريقة تحضير كب كيك البسبوسة بالقشطة المكونات ٢كوب من دقيق السميد.

٢معلقة كبيرة من الزبدة السائلة.

كوب من الزبادى.

معلقة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السكر.

كوب من القطر الساخن. للوجه قشطة بلدى للتقديم.

فسدق مجروش حسب الرغبه الطريقة فى وعاء عميق نضع الزبدة مع الزبادى والسكر ونخفقهم جيدا.

نضف اليهم دقيق السميد مع البيكنج بودرونقوم ببس الدقيق مع باقى المكونات حتى نحصل على عجينة متماسكة.

نحضر قالب الكب كيك ونضع بداخله الورق المخصص.

نقوم بوضع كمية مناسبة من خليط البسبوسه فى القوالب الصغيرة.

ندخل البسبوسة فى الفرن على درجة حرارة متوسطة.

عند احمرار الوجه نخرج البسبوسة من الفرن ونضف اليها القطر الساخن.

نترك البسبوسة حتى تبرد ثم نقوم برصها فى سرفيس التقديم.

نضع على كل قالب كمية من القشطة البلدى للتزين.

يمكن اضافة القليل من الفسدق المجروش على وجه القشطة. عمر شويل - جدة سر نجاح البسبوسة المرملة طريقة عمل البسبوسة بمقادير بسيطة على أصولها بطعم طري ومرمل جداً - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر نجاح البسبوسة المرملة طريقة عمل البسبوسة بمقادير بسيطة على أصولها بطعم طري ومرمل جداً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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