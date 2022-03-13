تحدي التفتيح الفوري بملعقة نشا لتفتيح وتبييض والوجه وإزالة السواد والبقع الداكنة حتي لو كان سواد الفحم

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يعد الوجه من أهم أسرار جمال المرأة وشبابها وتعمل كل امرأة على الاهتمام بجمال بشرتها ونضارتها لتعزيز ثقتها بنفسها، فتلجأ البعض منهم إلى استخدام كريمات ومستحضرات التجميل الخاطئة والتي تؤثر على البشرة على المدى البعيد، وحرصا منا على الاهتمام بجمال بالمرأة فقررنا التحدث عن بعض الوصفات الطبيعية باستخدام النشا والزبادي لتفتيح البشرة وترطيبها، اليكم طريقة عمل وصفات النشا والزبادى بعدة طرق. ماسك النشا والزبادى والليمون المكونات:- ملعقة كبيرة من النشا.

٢ ملعقة كبيرة من الزبادى.

نصف ملعقة صغيرة عصير ليمون. طريقة التحضير:- في بولة صغيرة نقوم بوضع النساء مع الزبادى ونقلب ثم نقوم بإضافة عصير الليمون ونستمر في التقليب حتى نحصل على خليط ناعم كريمي.

نقوم بغسل الوجه جيدا وتجفيفه حرصا على نظافة البشرة قبل استخدام الماسك ثم نقوم بتوزيع الخليط على الوجه والرقبة فيما عدا منطقة العين ويترك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.

يشطف الوجه بالماء الفاتر ويمكن استخدام هذا الماسك مرتين أسبوعياً. ماسك النشا والزبادى والعسل المكونات:- ٤ معالق صغيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة من العسل الأبيض.

ملعقة من الخميرة البيرة.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة قرفة مطحونة. طريقة التحضير:- نقوم بمزج الزبادي مع النشا في وعاء صغير ثم نقوم بإضافة العسل والخميرة ونقلب جيدا ثم نضيف البيكنج بودر والقرفة ونخلط جيدا حتى يتكون خليط ناعم.

نقوم بتنظيف البشرة من اى شوائب ويجفف يوضع الخليط على البشرة بالكامل.

يترك الخليط على البشرة لمدة ٤٥ دقيقة إلى ساعة ثم نقوم بشطف الوجه من الخليط. ماسك النشا والزبادي وماء الورد المكونات:- ربع كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

٢ ملعقة كبيرة من النشا. طريقة التحضير:- نقوم بتحضير إناء صغير ويوضع بها مكونات الوصفة وتقلب جيدا حتى تتجانس المكونات تماماً.

بعد تنظيف البشرة نقوم بوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة ٣٠ دقيقة تقريباً ثم نقوم بغسله بالماء الفاتر.

يستخدم هذا الماسك مرتين أسبوعياً. فوائد النشا مع الزبادى يعمل على ترطيب البشرة الجافة.

يساعد على شد البشرة.

التخلص من حروق الشمس.

يعمل على التفتيح وازالة الشوائب من البشرة.

يساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة. عمر شويل - جدة تحدي التفتيح الفوري بملعقة نشا لتفتيح وتبييض والوجه وإزالة السواد والبقع الداكنة حتي لو كان سواد الفحم - ثقفني

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