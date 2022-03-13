نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون تعب.. فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة البرق حتي لو قدامك 20 كيلو هتقشريهم في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ من الممكن أن يتم من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة تساعد في إنجاز خطوة التقشير للثوم، ومن خلال ما يلي في تلك الفقرات نتحدث عن أهم الطرق التي من خلالها يكون من السهل نزع قشور الثوم حيث يعتبر من أهم المكونات المطبخية التي من الممكن أن تدخل في العديد من الوجبات الشرقية والتي يسهل تحضيرها فور تواجد الثوم مقشر وجاهز، مع بيان أهم الخطوات الأساسية لتقشير الثوم بحيل مطبخية سريعة.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

من الممكن أن تقومي بالاستعانة بالخطوات الأساسية والتي تساعدك بشكل كبير في أن تقومي بالتقشير لكمية كبيرة من الثوم وبشكل سريع، والتخلص من تلك القشور تماما، وهذا ما يكون من خلال استخدام بعض الحيل المطبخية، والتي من خلالها يكون من السهل الحصول على الثوم مقشر وجاهز على الاستعمال، وهذا ما يوفر على ربات البيوت الكثير من الوقت والجهد.

تقشير الثوم باستخدام مكون الماء

الماء من أهم ما يمكن أن يتم استعماله وستساعدك طريقته بشكل كبير في أن تتخلصي وفي منتهى السرعة من قشور الثوم ومن الممكن الحصول على فصوص الثوم بحيث تكون جاهزة تماما للاستعمال والدخول كمكون أساسي في مختلف الوجبات التي تكون بحاجة للثوم، ومن الممكن أن يتم التقشير للثوم من خلال اتباع الخطوات القادمة:

خطوات التقشير للثوم بالماء

استعملي وعاء عميق وملائم.

ضعي الماء بحيث يكون بدرجة حرارة عادية أو دافئة قليلا.

يتم نقع الثوم حوالي خمس دقائق.

التقشير للثوم يكون بعد نقعه ويكون بأسهل الطرق.

تقشير الثوم بواسطة كيس من البلاستيك

من أسهل الطرق التي من الممكن أن يعتمد عليها للتخلص تماما من قشور الثوم والانتهاء من مشكلة طول المدة الزمنية التي تستهلك للحصول على الثوم مهيأ وجاهز للاستعمال وأهم خطوات التقشير للثوم ما يلي:

يتم فصل فصوص الثوم تماما عن بعضها.

بعد وضع كل كمية الثوم المطلوب تقشيرها بالكيس وبمجرد الطرق الخفيف على الكيس باستعمال مطرقة الاستيك تنتزع القشور بعدها بسهولة.

بعد ذلك ستجدي الثوم قد تم تقشيره ومن الممكن أن يدخل بعد ذلك في وصفات الطهي المختلفة.

السيدات تواجه مشاكل كثيرة بسبب تقشير الثوم بالطريقة العادية وتبحث عن طريق حديثة تسهل عليها تقشير الثوم بسرعة الصاروخ لذاك يوجد بعض الطرق التي يمكنك عملها في المنزل حتي تحصلين على ثوم مقشر ولذيذ من أول استعمال هذه الطرق من أهمها طريقة تقشير الثوم بالماء المغلي وأيضا طريقة تقشير الثوم بسرعة الصاروخ باستخدام السكين وأيضا طرق أخري مثل البرطمان من أشهر