نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الدونات اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات في المقال التالي

من الحلويات اللذيذة جدا والتي يقبل عليها العديد من الأشخاص وخاصة صغار السن هي الدونات، وتتميز بأنها هشة مليئة بصوص الشوكولاتة، وتباع في المحلات بأسعار غالية وبمكونات غير مضمونة، فبدلا من ذلك سيتم صنعها في المنزل بمكونات بسيطة ومضمونة، ويفضل عدم تناول أكثر من واحدة في اليوم، لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية وتسبب زيادة الوزن. مقادير عجينة الدونات في المنزل 2 كوب من الدقيق

كوب من الزبادي

ربع كوب ماء دافئ

ملعقة كبيرة من الخميرة

ملعقة من السكر كبيرة

ملعقتان من الحليب البودر

ملعقتان من المايونيز

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر

رشة من الملح

صوص شوكولاتة للتزيين

سكر بودر

قرفة للتزيين طريقة تحضير الدونات في المنزل نقوم بخلط الماء الدافئ والسكر والخميرة في كوب، ونمزجهم معا جيدا، ثم تترك العجين حتى تختمر.

نخلط الدقيق والبيكنج بودر والملح في بولة عميقة، ونقلب المكونات الجافة معا حتى تتجانس بشكل تماما.

نضيف الزبادي وخليط الخميرة والماء والسكر والمايونيز، إلى خليط المكونات الجافة، ونقلب المكونات معا حتى تمام التجانس، وحتى الحصول على عجينة لينة متماسكة.

نقوم بعجن عجينة الدونات باليد جيدا، على سطح نظيف ونرشه بالدقيق، ونستمر في العجن حتى الحصول على عجينة ناعمة.

ثم نقوم بوضع العجينة في البوله ونغطيها بشكل تام، وتترك في مكان دافئ حتى تختمر، ثم نتركها نصف ساعة على الأقل.

نفرد العجين على سطح مرشوش بالدقيق، ونقوم بتشكيلها بقطاعة الدونات على شكل دوائر مفتوحة من منتصفها.

ونترك وحدات الدونات بعد تشكيلها مرة أخرى حتى تختمر، وتترك على الأقل ربع ساعة.

وبعد أن تختمر جميع الدونات، نسخن الزيت جيدا على درجة حرارة متوسطة، ونقطع الدونات فيه واحدة تلو الأخرى، ونقليها من جميع الجهات، حتى نحصل على اللون الذهبي.

نقوم برفع الدونات من الزيت بعد تحميرها، ونصفيها جيدا من الزيت، وبعد أن تبرد تماما، نغمسها في صوص الشوكولاتة، ونضيف على وش الدونات السكر البودر والقرفة، ومن الممكن إضافة المربى بدلا من السكر، وأيضا يمكن وضع كريمة أو شوكولاتة بيضاء على الوجه. عمر شويل - جدة طريقة عمل الدونات اللذيذة في المنزل بأبسط المكونات - ثقفني

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