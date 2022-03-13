عايزة بشرتك تكون زي الكوريين ضعي الماسك الكوري المعجزة لتبييض وتفتيح وتنقية البشرة 10 درجات لن تصدقي جمالك

تعد البشرة من أولى إهتمامات أي فتاة بها لأنها تمثل مصدر لجاذبية أي فتاة وتعطي لها سر جمالها والثقة بنفسها لذلك نلاحظ على الفتيات والسيدات يعملون على الإهتمام والإعتناء بها وبنظافتها، حيث تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تسبب لها جفاف وإسمرار وتجعلها تظهر بشكل غير مقبول ومن أخطر هذه العوامل التي تتعرض لها البشرة وهي العوامل الجوية مثل التعرض لأشعة الشمس وكذلك عدم الإهتمام والنظافة عند تعرض البشرة للأتربة التي تتراكم في مسام الوجه وتتسبب هذه الظاهرة على تكوين حب الشباب الذي يلحق بضرر كبير على الوجه ويجعل الفتيات يصابون بالضيق والتعب النفسي، ويعتبر الأساس في الحصول على بشرة بيضاء هو الإلتزام بروتين معين للبشرة وإستخدام الماسكات الطبيعية التي تعطي نضارة وإشراقة.

مكونات عمل ماسك كوري لتبييض الوجه

ملعقتان إثنان صغيرتان من الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة.

طريقة عمل ماسك كوري لتبييض الوجه