نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عايزة بشرتك تكون زي الكوريين ضعي الماسك الكوري المعجزة لتبييض وتفتيح وتنقية البشرة 10 درجات لن تصدقي جمالك في المقال التالي
تعد البشرة من أولى إهتمامات أي فتاة بها لأنها تمثل مصدر لجاذبية أي فتاة وتعطي لها سر جمالها والثقة بنفسها لذلك نلاحظ على الفتيات والسيدات يعملون على الإهتمام والإعتناء بها وبنظافتها، حيث تتعرض البشرة للعديد من العوامل التي تسبب لها جفاف وإسمرار وتجعلها تظهر بشكل غير مقبول ومن أخطر هذه العوامل التي تتعرض لها البشرة وهي العوامل الجوية مثل التعرض لأشعة الشمس وكذلك عدم الإهتمام والنظافة عند تعرض البشرة للأتربة التي تتراكم في مسام الوجه وتتسبب هذه الظاهرة على تكوين حب الشباب الذي يلحق بضرر كبير على الوجه ويجعل الفتيات يصابون بالضيق والتعب النفسي، ويعتبر الأساس في الحصول على بشرة بيضاء هو الإلتزام بروتين معين للبشرة وإستخدام الماسكات الطبيعية التي تعطي نضارة وإشراقة.
مكونات عمل ماسك كوري لتبييض الوجه
- ملعقتان إثنان صغيرتان من الكركم.
- ملعقة واحدة كبيرة من النشا.
- ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.
- ثلاث ملاعق كبيرة من العسل الأبيض.
- ثلاث ملاعق كبيرة من عصير الليمون.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
طريقة عمل ماسك كوري لتبييض الوجه
- أخلطى ملعقة واحدة كبيرة من النشا مع ملعقتان صغيرتان من الكركم مع ربع ملعقة صغيرة من القرفة وقومي بتقليب المكونات ببعضها جيدا حتى تتجانس تماما.
- بعد ذلك قومي بتقليب ثلاث ملاعق كبيرة من كل من عصير الليمون وماء الورد والعسل الأبيض وقومي بتقليب المكونات جيدا حتى تحصلين على قوام جيد وكريمي وإذا لم تتمكني من الحصول على هذا القوام قومي بإضافة عصير الليمون أو ماء الورد وقلبي المكونات مرة أخرى حتى تصلي إلى القوام المناسب والمطلوب.
- بعد ذلك أغسلي بشرتك بالماء وبالغسول المناسب لنوع بشرتك ونظفيها بماء الورد جيدا.
ثم قومي بوضع هذا الماسك على بشرتك وأتركيه لمدة تصل من ساعة إلى ساعة ونصف إلى أن يجف.
- بعد مرور الوقت قومي بفرك بشرتك ثم قومي بغسلها بالماء البارد.
- بعد غسل البشرة بالماء البارد قومي بتنشيفها وكرري عمل هذا الماسك مرتان في كل إسبوع للحصول على أفضل النتائج.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عايزة بشرتك تكون زي الكوريين ضعي الماسك الكوري المعجزة لتبييض وتفتيح وتنقية البشرة 10 درجات لن تصدقي جمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.