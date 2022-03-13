طريقة صنع غسول طبيعي للوجه في المنزل بمكونات سحرية لبشرة نقية وصافية ونظيفة

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عمر شويل - جدة يعتبر غسل الوجه هو روتين يومي لا غني عنه بل وتنظيف البشرة بعمق وليس غسلها فقط، وذلك حتى نتخلص من الزيوت والشوائب المتراكمة على البشرة التى لم تظهر بعد، حيث يجب التخلص منها حتى لا تتكون بثور سوداء و تضر بالبشرة، حيث يوجد مستحضرات لغسل الوجه ومتوفرة في الأسواق ولكن تحتوى على مواد كيميائية ضارة ويظهر تأثيرها على المدى البعيد، ولذلك سوف نقدم لكم بعض وصفات تحضير الغسول الطبيعي بالمنزل بمكونات طبيعية متاحة في كل بيت. أولا: غسول العسل الأبيض والليمون المكونات:- ملعقة كبيرة من العسل.

عصير نصف ليمونة. طريقة التحضير:- في بولة نقوم بوضع العسل مع الليمون ويمزج جيدا ثم نقوم بوضع الغيول على البشرة ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه عن بالماء الفاتر. ثانياً: غسول صفار البيض المكونات:- صفار بيضة واحدة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة من زيت الزيتون.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير:- في بولة نقوم بخفق صفار البيض مع زيت الزيتون ثم نقوم بإضافة العسل وعصير الليمون ونستمر في التقليب ثم نقوم بوضع الخليط على الوجه ويترك لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ. ثالثاً: غسول الزبادي يمكن إضافة طبقة من الزبادي على الوجه بشكل كامل ويدلك باستخدام أطراف الأصابع حتى نقوم بإزالة الأتربة والشوائب ويمكن استخدامه كمزيل للمكياج ثم يترك على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء الدافئ. رابعاً: غسول الخميرة المكونات:- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

٢ ملعقة من الحليب الدافئ.

ملعقة صغيرة من العسل. طريقة التحضير:– نقوم بمزج كل المكونات سويا ونقوم بوضع الخليط على البشرة مع تجنب الوصول إلى منطقة العين ثم يترك لمدة ١٠ أو ١٥ دقيقة ثم يشطف بالماء الفاتر. خامساً: غسول الشوفان المكونات:- ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون.

ملعقتين من البابونج.

كمية قليلة من الماء الدافئ. طريقة التحضير:- في بولة نخلط الشوفان مع البابونج ثم نقوم بإضافة الماء تدريجياً حتى نحصل على خليط متماسك ناعم ثم نقوم بوضعه على البشرة ويترك لمدة ١٠ دقائق ثم نقوم بشطفه جيدا.

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