بمقادير مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة بالسمنة البلدي بطريقة ناجحة ومضمونة 100% بطعم دايب دوب

تعتبر الغريبة من أشهر حلوى عيد الفطر المبارك منذو القدم في جميع الدول العربية حيث تقوم جميع السيدات بعمل الغريبة غالبا في الأعياد وأيضا في المناسبات، وأنها تباع في محلات الحلويات أو المخابز بأسعار باهظة على الرغم من أن إذا قومنا بعملها في البيت تكون موفرة جدا، ولا تحتاج إلى تكاليف عالية نظرا لأن مكوناتها بسيطة جدا وغير ذلك أنها سريعة في تحضيرها ولا تاخذ وقتا طويلا في خبزها في الفرن، ومن الممكن أن نقوم بتزيينها بأنواع من المكسرات ومنها الفستق أو الفول سوداني وغيره.

مكونات الغريبة الناعمة

أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

كوبان كبيران من السمنة البلدى.

كوب واحد كبير من السكر البودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

ثلاث بيضات.

رشة بسيطة من الفانيليا البودر.

كمية مناسبة من المكسرات.

طريقة عمل الغريبة الناعمة