نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مظبوطة أعملي الغريبة الناعمة بالسمنة البلدي بطريقة ناجحة ومضمونة 100% بطعم دايب دوب في المقال التالي
تعتبر الغريبة من أشهر حلوى عيد الفطر المبارك منذو القدم في جميع الدول العربية حيث تقوم جميع السيدات بعمل الغريبة غالبا في الأعياد وأيضا في المناسبات، وأنها تباع في محلات الحلويات أو المخابز بأسعار باهظة على الرغم من أن إذا قومنا بعملها في البيت تكون موفرة جدا، ولا تحتاج إلى تكاليف عالية نظرا لأن مكوناتها بسيطة جدا وغير ذلك أنها سريعة في تحضيرها ولا تاخذ وقتا طويلا في خبزها في الفرن، ومن الممكن أن نقوم بتزيينها بأنواع من المكسرات ومنها الفستق أو الفول سوداني وغيره.
مكونات الغريبة الناعمة
- أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- كوبان كبيران من السمنة البلدى.
- كوب واحد كبير من السكر البودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ثلاث بيضات.
- رشة بسيطة من الفانيليا البودر.
- كمية مناسبة من المكسرات.
طريقة عمل الغريبة الناعمة
- نحضر طبق عميق ونضع به كوبان كبيران من السمنة البلدى ثم نتركها فى الثلاجه لمدة ساعة تقريبا حتي تتماسك جيدا ثم قومي بإحضار مضرب البيض الكهربائي.
- ويتم تشغيل المضرب على سرعة متوسطة في البداية ثم يتم تشغيله على أعلى سرعة ونستمر في تشغيله لخفق السمنة جيدا ويكون لونها فاتح وقوامها كريمي وهش ومن الممكن أن نضع زبدة بدلا من السمنة.
- وبعد ذلك يتم إضافة كوب واحد كبير من السكر البودر ورشة بسيطة من الفانيليا البودر ونقوم بتشغيل المضرب على نفس السرعة ثم نضع بطريقة تدريجية ثلاث بيضات مع الإستمرار في الخلط.
- حيث نضع بيضة تلو الأخرى ونستمر في تشغيله لإخفاء أثر البيض نهائيا ويتم خفقه بطريقة جيدة.
- ثم يتم تجهيز طبق آخر ونضع به أربع أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.
- ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر ونقوم بتقليبهم مع بعض ونضيف هذا الخليط إلى خليط السمنة وقومي بعجنهم مع بعض للحصول على عجينة متماسكة ويفضل أن تكون هشة.
- وقومي بتشغيل الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ونحضر صينية ويتم تشكيل الغريبة علي شكل كرات صغيرة الحجم ونضغط عليها ونضع المكسرات ونضعهم في الصينية.
- وبعد الإنتهاء يتم إدخال الصينية في الفرن ونتركها حتى تكون الغريبة لونها ذهبي فاتح.
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