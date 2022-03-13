طريقة حلوى الاوريو البارد بدون فرن بدون بيض في 10 دقائق فقط

أيام قليلة ويبدأ شهر الخير والكرم شهر رمضان المعظم الذي تملئ سفرته بأشكال وألوان من المأكولات والحلويات التي تتفنن كل ربة منزل بتقديم أشهى وألذ وصفاتها للأكل والحلو لتزين بها سفرة رمضان والأكيد أيضا أن كل ربة منزل تبحث عن كل ماهو جديد من المأكولات والحلويات وفى نفس الوقت تكون غير مكلفة واقتصادية وسريعة أيضاً واليوم سوف أقدم لكى سيدتي أجدد وصفات الحلويات وصفة اقتصادية وفى نفس الوقت سريعة التحضير وسوف يحبها أفراد أسرتك وأيضا ضيوفك وهي بسكويت الاوريو بالقهوة اللذيذ.

مقادير بسكوت الاوريو بالقهوة:

ثلاث معالق من الدقيق.

كيلو من اللبن.

معلقتين من النسكافيه.

خمس معالق من السكر.

نصف كيلو من بسكويت الاوريو.

معلقة من الزبدة.

طريقة تحضير بسكوت الاوريو بالقهوة:

لعمل أشهى حلوى بالاوريو يجب تتبع الخطوات الأتية لنجاح الوصفة والاستمتاع بالمذاق الشهي.

أولا نحضر 6 كأسات متوسطة الحجم ونضع بكل منها كمية البسكوت الاوريو بالتساوى في كل كأس أو بولات الجيلي. ثم نحضر إناء ونضع فيه كمية اللبن ثم نضيف إليه الدقيق ثم نضيف السكر ثم نضيف إليه النسكافيه ونخلطهم جيداً بواسطة المضرب اليدوي. وبعد خلطهم جيداً نرفعهم على نار متوسطة الحرارة ونستمر بخفق المكونات حتى تتكون لدينا سائل متجانس القوام ثم نضيف إليه معلقة من الزبدة ونقلب جيداً. ثم نرفع الخليط من النار ونفرغه إلى الكاسات وهو ساخن ولكن نترك مسافة لإضافة آخر طبقة وبعد أن نملئ كل الكمية نضعها في الثلاجة على الرف لمدة نصف ساعة.

وفى هذه الأثناء نحضر الطبقة الأخير وسوف نحتاج فيها إلى ما يلي:-

معلقتين من السكر.

معلقتين من النسكافيه.

نصف كوب من الماء.

صوص شكولاتة.

صوص كارميل.

طريقة التحضير: