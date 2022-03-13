نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي عجينة القطايف فالبيت بكل سهولة فخطوة واحدة في المقال التالي

أيام وسوف يبدأ شهر رمضان الفضيل أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات وطبعاً إلى جانب العبادة في الشهر الفضيل تكثر الأشياء التي يتميز بها هذا الشهر عن غيره مثل الزينة وغيرها من أشكال البهجة وطبعاً لا يخلو الشهر الفضيل من أطباق الحلوى الشهية والمميزة مثل الكنافة والقطايف التي ننتظرها من عام إلى عام وفي هذا الموضوع سوف نطرح طبق القطايف بكل سهوله ويسر لكي ليسهل عليكي سيدتي تحضيره في المنزل، وحتى تنجح معكي عجينة القطايف يجب أن تتبعي الخطوات بدقة. أولاً مكونات عجينة القطايف: ٢ كوب دقيق منخول.

ربع كوب حليب.

٢ كوب ماء.

معلقة كبيره نشأ.

معلقة كبيره سكر.

نصف معلقة كبيره خميرة.

رشة ملح. طريقة تحضير عجينة القطايف: نحضر وعاء كبير ونضع به المواد الجافة كلها (الدقيق، والنشا، والخميره، ورشة الملح، والسكر). ونقلب جيداً المكونات معاً ثم نسكب الماء ونقلب أيضاً جيداً ثم نسكب اللبن ونقلب ويفضل التقليب بملعقة من السلك حتى يدخل الهواء داخل الخليط ونحصل علي خليط سائل وخفيف. ثم نغطيه ونتركه كي يرتاح لمدة نصف ساعه في مكان دافئ. ثم نقوم بوضع مقلاه على النار يفضل تكون من السيراميك أو التيفال وبعد تسخنها جيداً نضع معلقة كبيرة من الخليط وننتظر حتى تجف تماماً ثم نضعها في طبق جانباً ونكرر العملية حتى ننتهي من كَمّيَّة الخليط. وبهذا نكون حصلنا على عجينة القطايف التي تقبل الكثير من الحشوات سواء الحلو أو الحادق. مكونات القطايف بالقشطة: قطايف طازجة(التي سبق تحضيرها). مكونات الشرابات: كوبان من السكر.

كوب ونصف من الماء.

عصرة ليمونة. مكونات القشطة الكذابة: نصف لتر حليب.

خمس معالق من النشأ.

معلقتان من السكر.

ربع معلقه صغيرة فانيليا. طريقة تحضير القطايف بالقشطة: أولاً نحضر الشربات نضع في قدر السكر والماء وعصرة الليمون ونقلب جيداً ثم نضع القدر على النار ونقلب جيداً لمدة عشر دقائق ثم نتركه يبرد. ثانياً نقوم بتحضير القشطة نحضر قدر ونسكب الحليب ونضع القدر على نار هادئه ثم نقوم بوضع الفانيليا والسكر ونقلب جيداً حتى الغليان. ثم نقلب النشأ في ربع كوب ماء حتى تذوب. ثم نقوم بإضافة النشأ المذاب إلى خليط الحليب بعد غليانه ونقلب جيداً حتى نحصل على خليط متماسك ثم نتركه جانباً. ثم نقوم بإحضار أقراص القطائف ونحشي كل واحدة بمعلقة كبيرة من القشطة ونقفلها جيداً وثم نقليها في الزيت الساخن أو وضعها في الفرن ثم نضع عليها الشربات البارد وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة إعملي عجينة القطايف فالبيت بكل سهولة فخطوة واحدة - ثقفني

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