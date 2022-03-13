بكوب دقيق إعملي الكريب فالبيت بكل أنواعه زي الجاهز

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تسعى كل أم أن تقدم لأبنائها أشهى الأكلات فتبدع دائماً في وجبة الغداء ولكنها تقف حائرة عند وجبة الإفطار والعشاء لأن أولادنا دائماً يشعرون بالملل من تكرار نفس الوصفات في وجبة الإفطار وطبعاً جميعنا نعلم أهمية تلك الوجبة على مدار اليوم فها نحن اليوم نقدم الوجبة الأسهل والاشهى والتي سيحرص أولادنا على تناولها بوجبة الإفطار ويمكن أيضاً العشاء وهي وجبة الكريب بمختلف حشواته لأن يمكنك إضافة أي مكونات إلى هذه الرقائق الشهية. مكونات عجينة الكريب: ٢ كوب حليب.

٢ كوب دقيق.

٢ بيضة.

ربع معلقة صغيره من الملح. طريقة التحضير: ضعي في الخلاط الكهربائي الدقيق والحليب والبيض والملح واخلطيهم جيداً حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعي مقلاه على النار وادهنيها بالزيت واتركيه تسخن لمدة دقيقة واحدة. ثم ضعي بمعلقة كَمّيَّة من الخليط ووزعيه بالتساوي في المقلاه ثم تتركيه لمدة دقيقة واحدة ثم يتم تقليبها على الوجه الآخر. وتترك أيضاً لنصف دقيقة وممكن أقل ثم أخرجي الكريب وضعيه في طبق وتكرري هذه الطريقه حتى تنتهي من كمية الخليط. طبقات الكريب يمكن استخدامها بحشوات مختلفة منها مايلي:- مكونات كريب بقطع الفراخ: خمس طبقات من الكريب.

اربع قطع من فيلية الفراخ.

ثلاث ثمرات من البصل.

معلقة صغيره من الملح.

نصف معلقة صغيرة فلفل الأسمر. طريقة التحضير: قطعي الدجاج إلى شرائح رفيعة ثم قطعي البصل أيضاً إلى شرائح. نضع مقلاه على النار ونضع بها زيت ثم نتركه يسخن ونضع شرائح البصل ونقلب جيداً إلى أن يذبل ويتغير لونه. ثم نضع شرائح الدجاج ونضيف الملح والفلفل ونقلبة ثم نتركه إلى أن تنضج قطع الدجاج ثم نرفعه من النار. توضع الحشوه على طبقة الكريب ويتم لفها. أحضري صنية وضعي بيها لفائف الكريب ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطه وتترك حتي يحمر الوجه. ويمكن في طاسة غير لاصقة على نار متوسطة ونقلبها على الوجهين، وتقدم ساخنة وبالهناء والشفاء. مكونات كريب بالجبن: خمس طبقات من الكريب.

مشكل جُبْن (شيدر، مورتزيلا، ورومي).

فلفل مقطع حلقات.

ثمرة طماطم مقطعة قطع صغيرة. طريقه التحضير: نضع المكونات كلها في طبق كبير ثم نضعها على طبقة الكريب. ونقوم بلفها على شكل مثلث. ثم نضع الكريب في المكبس الخاص لصنع الكريب ليحمر على الوجهين وبالهناء والشفاء. عمر شويل - جدة بكوب دقيق إعملي الكريب فالبيت بكل أنواعه زي الجاهز - ثقفني

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