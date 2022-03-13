نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار عمل بلح الشام الأصلية في المنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية في رمضان في المقال التالي

بلح الشام من أحلي وألذ الحلويات الشرقية المشهورة والمنتشرة في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، والتي تعتبر أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، كما أن بلح الشام يتمتع بالطعم الرائع والشهي والمختلف عن باقي أنواع الحلويات الشرقية والذي يحبونه بشكل كبير جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذين يحبونه بجميع أشكاله وأنواعه المختلفة حيث أن منها بلح الشام بالعسل، أو بلح الشام بالشربات، وذلك بخلاف العديد من الأنواع الأخرى ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم بلح الشام. طريقة عمل بلح الشام ومكوناته المكونات كوب من الدقيق.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر. طريقة التحضير نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بإضافة الماء الفاتر مع رشة الملح ثم نضيف ملعقة صغيرة سكر مع نصف كوب الزيت، مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة، ثم نقوم بانزال عجينة بلح الشام من علي النار ونتركها حتى تبرد.

وبعد أن تبرد العجينة نقوم بعجنها جيد مع إضافة الفانيلا والنشا مع التقليب والعجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة، وتستمر في عجنها مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك العجينة أكثر وتترك لفترة حتى تهدأ تمامًا.

ثم نقوم بإضافة بيضة واحدة علي العجينة ومع التقليب والعجن جيداً حتى تتماسك العجينة وتتشرب البيضة تماماً.

وبعد ذلك نقوم بإحضار البيضة الثانية ونضيفها إلي العجينة ثم نقوم بتقليب وعجن العجينة حتى تتشرب البيضة الثانية تمام ونستمر بنفس الطريقة ونضيف البيضة الثالثة وهكذا.

ثم نقوم بإحضار كيس تزيين الحلويات ونقوم بإضافة العجين داخل الكيس حتى نحصل على المستوى المطلوب.

ثم نقوم بالضغط علي الكيس وتقطيع عجينة بلح الشام صوابع صغيرة في حجم البلحة.

ثم نقوم بالقاء عجينة بلح الشام في زيت بارد وبعدها نرفع درجة حرارة الزيت تدريجيا على النار، مع تقليب بلح الشام حتى نحصل على اللون الذهبي المفضل لبلح الشام.

ثم نقوم بإخراج بلح الشام من علي طاسة الزيت ونضعه في الشربات مباشرة.

وبعد ذلك نصفيه ونضعه في طبق التقديم لأحلي وألذ بلح الشام. مكونات الشربات كوب ماء.

كوبان سكر.

عصير الليمون. طريقة عمل الشربات يجب خلط كوب من الماء مع كوبان من السكر في إناء ووضعه على النار وتركه حتى يصل لمرحلة الغليان مع التقليب حتى يذوب السكر، ثم إضافة عصير الليمون خلال مرحلة الغليان ولكن هذه المرة على نار منخفضة حتى يخلط ويصبح ثقيل القوام.

ولابد من تحضير الشربات قبل البدء في عمل عجينة بلح الشام ونتركها حتى تبرد. عمر شويل - جدة أسرار عمل بلح الشام الأصلية في المنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية في رمضان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرار عمل بلح الشام الأصلية في المنزل بطريقة سهلة وشهية وصحية في رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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