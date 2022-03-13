قناع الأرز الياباني الجبار لتفتيح وتبييض الوجه وإزالة السواد نهائياً لبشرة بيضاء كالقشطة كبشرة اليابانيين

يبحث عدد كبير من الفتيات والسيدات عن الأشياء التي تساعد على تبييض الوجه بشكل سريع ولكن بدون أي أضرار سلبية فمن المعروف أن دائما تهتم المرأة أو الفتاة بجمالها وترغب في أن تظهر دائما بشكل جذاب ويكون لها إطلالة مشرقة تلفت أنظار الآخرين، فهي تسعى عن الكريمات التي تعمل على تبييض الوجه وتعالج مشكلاته، ولكن أن كل هذه الكريمات والمنتجات قد تحتوي على مواد تكون ضارة جدا ولا تصلح للإستخدام على البشرة لأنها تكون حساسة جدا، وأن هذه الأشياء تتلفها وتضرها تماما فقد تظهر عليها بعض الإلتهابات والبقع الحمراء وهذه الأشياء قد تؤثر على شكل الوجه.

وتؤثر على نفسية الفتاة فتجعلها تشعر بالخجل والإحراج وترغب في الوصول إلى العلاج أو الحل المناسب لعلاج هذه المشكلة، لذلك لابد من أن نتجنب إستعمال هذه الإستخدامات ولكن من الأفضل أن نقوم بإستخدام الماسكات الطبيعية التي يكون لها دور كبير في تبييض الوجه بشكل طبيعي وسريع، ومن ضمن هذه الماسكات هو ماسك الأرز الياباني فهذا القناع له القدرة علي تفتيح البشرة، وبجانب هذا يساعد على علاج الوجه من مشكلات عديدة فهو يقضي تماما على الهالات السوداء والبقع الداكنة وأيضا التصبغات والكلف وغير ذلك الكثير.

يعد قناع أو ماسك الأرز الياباني لتبييض الوجه من أقوى الماسكات التي يمكن أن نستخدمها لتفتيح البشرة بطريقة سريعة جدا، فهي تعتبر من ضمن الماسكات اليابانية السحرية والتي يكون لها نتيجة مدهشة ومفعولها سريع جدا ومن الممكن أن نقوم بإستخدام هذا القناع لتبييض الجسم فمكوناته بسيطة ومتوافرة.

مكونات قناع الأرز الياباني لتبييض الوجه

إليكي مكونات القناع

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الأرز المصري.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكركم.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

طريقة عمل قناع الأرز الياباني لتبييض الوجه