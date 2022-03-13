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عجينة السمبوسة ،السمبوسة من المقبلات المفضلة لدى الكثير من المطابخ العربية، حيث يمكن إعدادها بالكثير من الحشوات والأطعمة التي تجعل لها مذاق مختلف في كل مرة، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على كيف يمكن إعداد عجينة السمبوسة في المنزل بطريقة سهلة واقتصادية ومضمونة بدلاً من شرائها جاهزة، كما سنتعرف على أفضل طريقة للاحتفاظ بها طازجة لمدة طويلة. مكونات عجينة السمبوسة نصف كيلو دقيق متعدد الاستخدامات

كوب ماء

٢ ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف ملعقة صغيرة ملح طريقة إعداد السمبوسة ضعى نصف كيلو من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات في وعاء عميق أو بداخل وعاء العجان الكهربائي، بعد ذلك ضعى نصف ملعقة صغيرة من الملح و2 ملعقة من الزيت النباتي.

قومى بخلط المكونات السابقة معاً، ثم أبدئى فو وضع المياه بالتدريج، مع الاستمرار في خلط المكونات، بعد ذلك أبدئى في العجن حتى تحصلى على عجينة متماسكة وناعمة.

قومى بوضع العجينة بداخل كيس بلاستيكي أو وعاء محكم، واتركيها لمدة نصف ساعة على الأقل في مكان دافئ ومظلم.

بعد ذلك قومى بوضع كمية من الدقيق على سطح نظيف ومستوي، ثم قومى بتشكيل العجين على شكل أسطواني، بعد ذلك قومي بتقطيع العجين إلى 8 قطع متساوية الحجم.

ابدئي في تشكيل كل قطعة على شكل كورة واتركي كل قطعة لمدة 5 دقائق قبل الفرد.

ثم قومى بفرد أول 4 قطع من العجين حتى يبقى سمكها رفيع، ثم ضعى على وجه أول قطعة كمية من الزيت، بعدها ضعي كمية من الدقيق، ثم ضعى فوقها قطعة العجين الأحري وهكذا حتى تبقى الأرع قطع فوق بعض.

ابدئي في فرد القطع معًا حتى تحصلى على شكل مستطيل، ثم ضعى صينية مدهونة بكمية قليلة من الزيت على نار أقل من المتوسطة.

ضعى العجين في الصينية واتركيه لمدة 30 ثانية على كل جهة، ثم قومي برفعه من على النار.

افصلي شرائح العجينة وهى ساخنة، ثم قومي بتقطيعها على شكل شرائح مستطيلة.

قومي بتغليف شرائح السمبوسة بكيس من البلاستيك محكم الغلق ويمكنك الاحتفاظ بها بداخل الفريزر. عمر شويل - جدة السمبوسة من نص كيلو دقيق بس هتعملى كيلو ونص 64 قطعة ..وطريقة الحفظ بدون حشو - ثقفني

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