إعملي أم علي بالقشطة والمكسرات في شهر رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات

أم علي بالقشطة والمكسرات من ألذ وأحلى أنواع الحلويات الشرقية، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمشهور تناولها في جميع محلات الحلويات الشرقية في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والشهي وكما تعتبر أم علي أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، والتي يتم الإقبال علي عملها بشكل كبير في رمضان وكما يتم تناولها بعد الإفطار، أو قبل السحور، وتحتوي أم علي العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة والجسم والتي تساعد على تغذية الجسم بشكل كبير خاصة أثناء الصيام، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عمل أم علي، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعملها بالمنزل لأحلي وألذ أم علي بالقشطة والمكسرات.

طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل طريقة لعمل أحلي وأطعم أم علي بالقشطة والمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بمكونات مفيدة وإختيار أفضلها من الناحية الصحية.

المكونات

كوبان من الحليب السائل.

ملعقتان كبيرتان من القشطة.

قطعتان من عجينة البيستري.

ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.

ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.

نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.

مكسرات مجروشه مثل فول سوداني، أو فستق، أو لوز، أو بندق، أو عين جمل وعلي حسب الرغبة.

طريقة التحضير