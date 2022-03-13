نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي أم علي بالقشطة والمكسرات في شهر رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات في المقال التالي
أم علي بالقشطة والمكسرات من ألذ وأحلى أنواع الحلويات الشرقية، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والمشهور تناولها في جميع محلات الحلويات الشرقية في كل أرجاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وذلك لتمتعها بالطعم الرائع واللذيذ والشهي وكما تعتبر أم علي أحد أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم، والتي يتم الإقبال علي عملها بشكل كبير في رمضان وكما يتم تناولها بعد الإفطار، أو قبل السحور، وتحتوي أم علي العديد من الفوائد الغذائية الهامة والمفيدة للصحة والجسم والتي تساعد على تغذية الجسم بشكل كبير خاصة أثناء الصيام، وكما أن هناك العديد من السيدات اللاتي يبحثن عن طريقة عمل أم علي، والتي نقدمها لك سيدتي من خلال طريقتنا المميزة والصحية لعملها بالمنزل لأحلي وألذ أم علي بالقشطة والمكسرات.
طريقة عمل أم علي بالقشطة والمكسرات ومكوناتها
ونقدم لك عزيزتي أفضل طريقة لعمل أحلي وأطعم أم علي بالقشطة والمكسرات، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بمكونات مفيدة وإختيار أفضلها من الناحية الصحية.
المكونات
- كوبان من الحليب السائل.
- ملعقتان كبيرتان من القشطة.
- قطعتان من عجينة البيستري.
- ثلاث ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع ملعقة كبيرة من الڤانيليا.
- نصف ملعقة كبيرة من الزبدة.
- مكسرات مجروشه مثل فول سوداني، أو فستق، أو لوز، أو بندق، أو عين جمل وعلي حسب الرغبة.
طريقة التحضير
- نحضر إناء عميق ونقوم بوضعه علي النار، ثم نضع عليه الزبدة ثم نضع الحليب ونضع القشطه ثم نضع السكر ويجب ان يكون مطحون وناعم جدا ثم نضع ملعقة الڤانيليا، ثم نترك هذه المكونات تغلي جيدا علي نار متوسطة الحرارة.
- ثم نحضر عجينة البيستري ونقطعها جيدا إلي قطع صغيرة الحجم، ثم نضعها في صينية الفرن ونتركها لكي تتحمر جيدا.
- ثم نضيف المكسرات المتنوعة التي لديك إلي صينية الفرن، وإضافة مخلوط الحليب إلي قطع البيستري وتوزع جيدا حتي تتشرب الحليب تماما.
- ثم نضع الصينيه في الفرن ونتركها حتي تتماسك، ثم نضعها في الفرن تحت الشوايه ونتركها فترة حتي تحمر وتعطي اللون الذهبي.
- ثم نخرجها ونتركها قليلاً لمدة دقائق، ثم نضع عليها المكسرات وتقدم أم علي ساخنه لان طعمها أجمل بكثير من البارد.
- ويعتبر طبق أم علي من أشهر الحلويات التي جاءت من مصر حيث تسمي في السودان بأسم فتة اللبن، فهي مشهورة بطعمها اللذيذ وسرعة صنعها بالهنا والشفاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إعملي أم علي بالقشطة والمكسرات في شهر رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات الحلويات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.