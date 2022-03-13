طريقة عمل البط بالمرتة (حشوة البصل )ألذ وأحلى بط ممكن تاكلوه ومحلول النقع اللي حايخلصك من اي روائح في البط

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تشتهر محافظة دمياط بعمل البط بالمرتة (حشوة البصل) وهذه الطريقة تجعل له طعم مميز ومختلف عن باقي الطرق الأخري، ويمكن عمل هذه الطريقة في سفرة أول يوم رمضان مع طبق محاشي مشكل أو رقاق أو أرز معمر ويتميز البط بفوائدة الصحية لاحتوائه على عناصر هامة لصحة الجسم واليوم نقدم لكم طريقة مختلفة لعمله فتابعونا. طريقة عمل البط بالمرتة (حشوة البصل) المكونات: بطة متوسطة الحجم مغسولة جيدا.

3 لتر ماء.

3 ملاعق كبيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر.

عصير ليمونة.

ملعقة صغيرة زنجبيل. مكونات حشوة البصل: 3 حبات بصل مفروم ناعم.

كبد وقوانص مقطعة.

ربع كوب زبيب.

2 فص ثوم مفروم.

جزرة مفرومة ناعم.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة كزبرة ناعمة.

ورق لورا وحبهان.

ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.

2 ملعقة زيت أو سمنة. مكونات الشوربة: بصلة مقطعة أرباع.

كمية مناسبة من الماء.

جزرة مقطعة حلقات.

ورق لورا وحبهان.

ملح.

ملعقة كبيرة صلصة أو كاتشاب.

ملعقة كبيرة زيت.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير: بعد غسل البط جيدا والتخلص من بقايا الريش نضعها في كمية مناسبة من الماء مع السكر والملح وأيضا الزنجبيل وعصير الليمون مع القشرة. من الأفضل نتركها في هذا المحلول لمدة ليلة كاملة للتخلص من جميع الروائح الغير مرغوبة بها والآن نحضر المرتة. نرفع قدر على النار ونضيف بداخله الزيت أو السمنة ثم نشوح الكبد والقوانص مع البصل وعندما يتغير لونه يضاف الثوم ونقلب لمدة دقيقة. بعد ذلك نضع الجزر ونقلب ثم يضاف الزبيب مع جميع البهارات نغطي القدر ونتركه لمدة 5 دقائق حتى يصبح البصل طري. نصفي البطة من محلول النقع ونضع بداخلها حشوة البصل وهي باردة ونغلقها بخلة الأسنان ثم توضع في ماء مغلي. بداخله البصل المقطع مع الجزر وورق لورا والحبهان والبهارات ويمكن إضافة 2 حبة قرنفل لزيادة الرائحة الطيبة. عندما تنضج البطة نرفعها على مصفاة ثم نجهز خليط التحمير وهو الصلصة مع الزيت ورشة من الملح والفلفل الأسود. وندهن البط بهذا الخليط من جميع الجوانب ثم يوضع تحت الشواية لحين الحصول على اللون المطلوب ثم تقدم بجانب الطعام وبالهنا والشفا. فوائد تناول البط يحتوي البط على مضادات أكسدة ومنها الريبوفلافين والثيامين المعروف بفوائدة المذهلة للصحة وخاصة المرأة الحامل لأنه يمدها بالعناصر التي تحتاجها.

يوجد به نسبة عالية من فيتامين ب وبالتالي يقلل من ظهور علامات تقدم العمر ويساعد أيضا في الحصول على شعر قوي ولامع.

يخفض ضغط الدم ويمنع الإصابة بالأنيميا ويقوم بتنشيط الدورة الدموية لاحتوائه على النحاس والبوتاسيوم وأيضا الحديد. عمر شويل - جدة طريقة عمل البط بالمرتة (حشوة البصل )ألذ وأحلى بط ممكن تاكلوه ومحلول النقع اللي حايخلصك من اي روائح في البط - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل البط بالمرتة (حشوة البصل )ألذ وأحلى بط ممكن تاكلوه ومحلول النقع اللي حايخلصك من اي روائح في البط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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