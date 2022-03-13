إعملي أحلي هوت شوكلت لذيذ وشهي وبالمنزل بطريقة سهلة وصحية وأفضل من الكافيهات والمقاهي الكبري

الهوت شوكلت من ألذ وأحلي المشروبات الساخنة والتي يتم عملها في فصل الشتاء والتي تعمل على تدفئة الجسم والشعور بالدفئ وإزالة الشعور بالبرد، كما أن هناك العديد من المشروبات التي تعمل على تدفئة الجسم ومنها مشروب السحلب، أو الكاكاو، أو الكابتشينو وغيرها من المشروبات الأخرى، والهوت شوكلت من أحلي المشروبات التي يقبل على تناولها العديد من الأطفال، ويعتبر مشروب من ألذ المشروبات التي يقوم العديد من الناس بتناوله في بعض الكافيهات والتي تقدمه بأغلى الأسعار ، وكما يعتقد الكثير من السيدات أنهم لم يتمكنون من عمل الهوت شوكلت في المنزل بالطريقة اللذيذة التي يقومون بتناولها في هذه الكافيهات على الرغم من أن طريقة عمل الهوت شوكلت سهلة وغير مكلفة، وعليكي بعملها في المنزل بطريقتنا المميزة لتحصلي على طعم لذيذ ورائع أفضل من تناوله في الكافيهات والمقاهي الكبري، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي طريقة بسيطة لعمل الهوت شوكلت في المنزل وتحصلين على كوب هوت شوكلت بطريقة صحية ذات رغوة جذابة وطعم جميل والتي تعمل على فتح الشهية لأحلي هوت شوكلت.

طريقة عمل الهوت شوكلت ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل أحلي وأطعم هوت شوكلت، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والصحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك للتأكد من سلامة وجودة عملها، وكما يساعدنا أيضا عملها في المنزل علي التحكم في المكونات الغذائية المضافة إلى طريقتنا وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية السليمة والمغذية والمفيدة للصحة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض الخطيرة والمعدية، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة والعديد من الأمراض المعدية والخطيرة الأخري والتي انتشرت في الآونة الأخيرة بشكل كبير وخاصة للأطفال.

المكونات

ثلاث ملاعق صغيرة فقط من بودرة الكاكاو.

كمية من السكر على حسب رغبتك.

ثلاث ملاعق كبيرة من الشيكولاتة المبشورة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

كوب واحد من الحليب السائل.

طريقة التحضير