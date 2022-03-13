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شهر رمضان يتميز بتناول المشروبات الباردة والمثلجة بعد الأفطار ووقت السحور بكميات كبيرة لتعوض الجسم لما فقده من عناصر ومعادن مهمة، لذا يبحث الكثير عن العصائر التي تحتوي على كمية كبيرة من السكر الصناعي أو الاغلبية تفضل تناول العصائر الطبيعية وأهم العصائر والمشروبات التي تتواجد على جميع الموائد هو التمر ( البلح ) الذي يحتوي على كمية كبيرة من السكر الطبيعي وقت وصنا رسولنا الكريم بتناول ثلاث حبات من التمر يومياً لأنه يمد الجسم بالطاقة الأزمة، حيث يحتوي أيضاً على الألياف الغذائية، وفي الأنة الأخيرة نصح أطباء التغذية والسمنة والصحة العلاجية مرضاهم، عند أتباع نظام غذائي تناول كميات من التمر، وفي السطور القادمة يقدم لكٍ سيدتي مطبخ ثقفني طرق مختلفة لأعداد التمر. طريقة عمل التمر باللبن المكونات بلح أو تمر مجفف منزوع النواه بعدد أفراد أسرتك.

كيلو لبن مغلي أو معلب.

سكر حسب الرغبة. طريقة التحضير أحضري كوب معياري وضيفي نصف الكوب من حبات التمر بعدد أفراد عائلتك وضعيهم في وعاء عميق.

أغسلي التمر جيداً لأزاله أي رمال أو شوائب عالقة ضيفي نصف لتر من الحليب الساخن، وأغلقي الوعاء بأحكام وأتركيهم لمدة ساعه على رخامة المطبخ.

من الممكن أضافه السكر ونقلبهم جيداً، نترك البلح بالبراد لمدة ساعتين على الاقل لكي يتخلص السكريات الموجودة بداخله.

صبي التمر بأكواب التقديم، ويوجد طريقة أخرى للتقديم، أضربي التمر باللبن بالخلاط وصفيه وقدميه عصير مثل الجاهز. طريقة تحضير الخشاف بالمكسرات المكونات نصف كيلو بلح منزوع النواه.

ربع كوب جوز هند.

كوب كبير مشمشية.

كب زبيب.

كوب كبير قرصيه.

نصف لفة تين مجفف

نصف لفة قمر الدين.

سكر حسب الرغبة.

لتر ماء ساخن. طريقة التحضير ننقع لفة قمر الدين في لتر ماء ساخن ليلة كاملة قبل أضافتها إلى البلح.

نغسل البلح ونضعه في وعاء عميق ونضيف المكسرات السابق ذكرها.

نضع السكر على قمر الدين ونقلبهم جيداً، ثم نصيه على البلح وتقلب جميع ال عمر شويل - جدة طريقة عمل مشروبات التمر اللذيذة بطرق شهيرة مختلفة بطعم المطاعم الكبري - ثقفني

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