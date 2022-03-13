نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة كورية للقضاء على التصبغات والبقع الداكنة والكلف وجفاف البشرة تبيض من اول استعمال لن تصدقي النتيجة في المقال التالي

الكثير منا يتسأل عن سر جمال بشرة الفتيات الكوريات تبدو بشرتهم دائما بشكل صافي ونقي ويكون لونها موحد خالي من التصبغات والبقع الداكنة، والسبب هو اهتمامهم بالبشرة واستخدام مكونات طبيعية خالية من المواد الكيميائية ولذلك نحن في هذا المقال نقدم لكم وصفات كورية تجعل البشرة ناصعة البياض خالية من البقع الداكنة والكلف فتابعونا. وصفة كورية لتبييض البشرة والتخلص من التصبغات المكونات: صفار بيضة.

2 ملعقة من الحليب.

2 ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة صغيرة نشا.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخفق صفار البيض مع الحليب ثم يضاف دقيق الأرز والنشا وقطرات من عصير الليمون ونقلب جيدا لحين الحصول على خليط متجانس. يوضع الخليط على البشرة ويترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء الفاتر وبعد ذلك نضع رشة من ماء الورد أو أي نوع كريم مرطب. تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على بشرة بيضاء مثل الكوريات موحدة اللون وخالية من التصبغات والكلف. حيث يحتوي عصير الليمون على فيتامين سي الذي يفتح البشرة ويجعلها أكثر نعومة أما صفار البيض يرطب وينقي البشرة. وصفات كورية لتفتيح البشرة العرقسوس وماء الورد: المكونات: 2 ملعقة من مسحوق العرقسوس.

2 كوب ماء.

ملعقة من الجليسرين.

ماء ورد.

2 ملعقة من الشاي الأخضر. طريقة التحضير والاستخدام: نضع الماء على النار حتى الغليان ثم نضيف العرقسوس ويترك لمدة 15 دقيقة وفي وعاء أخر نغلي الشاي الأخضر مع 2 ملعقة من الماء.

نضيف الشاي على خليط العرقسوس ونصفي المكونات وعندما يبرد يوضع في زجاجة مع الجليسرين وماء الورد ونرج جيدا.

بعد تنظيف البشرة يوضع هذا الخليط يوميا قبل الذهاب للنوم مع التدليك وفي الصباح نغسل الوجه بالطريقة المعتادة. 2. دقيق الأرز والصبار: المكونات: 3 ملاعق كبيرة من دقيق الأرز.

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار.

ماء بارد. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج دقيق الأرز مع جل الصبار ثم يضاف الماء البارد تدريجيا لحين الحصول على خليط متجانس ثم يوزع على الوجه والرقبة.

يترك لمدة ساعة حتى يجف ثم يغسل بالماء البارد هذه الوصفة تمنع ظهور علامات تقدم العمر وتساهم في تفتيح البشرة وترطبها. ماسك كوري لتبييض الوجه المكونات: فنجان من دقيق الأرز.

ربع كوب من الشاي الأخضر.

ملعقة كبيرة نشا.

قطرات من عصير الليمون. طريقة التحضير والاستخدام: نخلط دقيق الأرز مع النشا ثم يضاف عصير الليمون ونعجن بالشاي الأخضر للحصول على قوام ناعم ثم يوضع على الوجه. يترك لمدة 20 دقيقة ثم يغسل بالماء هذا الماسك يساعد في الحصول على بشرة بيضاء خالية من البقع الداكنة. الليمون والفراولة لتبييض البشرة المكونات: 6 حبات من الفراولة.

2 قطرة من عصير الليمون.

2 ملعقة من الزبادي. طريقة التحضير والاستخدام: نهرس الفراولة جيدا ويضاف إليها الزبادي مع الليمون ويمكن وضع جميع المكونات في الخلاط ثم توزع على الوجه والرقبة. اتركيه لمدة 30 دقيقة ثم يغسل بالماء الدافئ تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا للحصول على وجه أبيض ومشرق خالي من التجاعيد. عمر شويل - جدة وصفة كورية للقضاء على التصبغات والبقع الداكنة والكلف وجفاف البشرة تبيض من اول استعمال لن تصدقي النتيجة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وصفة كورية للقضاء على التصبغات والبقع الداكنة والكلف وجفاف البشرة تبيض من اول استعمال لن تصدقي النتيجة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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