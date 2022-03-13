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يحتوي الثوم على الكثير من الفوائد حيث أنه يتكون من مركبات كبريتية ومركبات نباتية حيث يعمل الثوم تقليل خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وعلاج مرض السكري وخفض مستوى الكولسترول في الدم وخفض ضغط الدم وتقليل الإصابة بسرطان البروستاتا كما أن له الكثير من الفوائد للبشرة والشعر، كما يحسن من الهضم ويحسن من وظائف الكبد ويقلل من ألم الصدر وله الكثير من الفوائد الأخرى. فوائد الثوم النيء يعمل الثوم على خفض مستوى الكوليسترول في الدم حيث يعمل معادلة بين الكوليسترول الجيد والكولسترول السيئ لذلك يجب تناول الثوم بصورة منتظمة.

يعمل الثوم على الحد من الجلطات الدموية التي تؤدي إلى انسداد الشرايين.

كما يعمل الثوم النيء أيضاً على محاربة الأمراض المعدية لأنه يحتوي على الكثير من مركبات الكبريت، والكثير من الفيتامينات كما يحتوي على الكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وغيرها من المواد التي تعمل على محاربة الكثير من الفيروسات والجراثيم.

كما يعالج الثوم النيء الزكام لذلك يجب تناول الثوم النيء على معدة فارغة أثناء الصباح.

يعمل الثوم النيء على الوقاية من أمراض السرطان حيث يحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة. فوائد الثوم النيء للحامل عمل الثوم على تحسين الدورة الدموية للمرأة الحامل كما أن تناول الثوم مهم جداً لسلامة الجنين.

يؤثر الثوم على زيادة وزن الأطفال عند الولادة وخاصة بالنسبة للأطفال الذين يتوقع أن يتم ولادتهم بوزن صغير.

كما يقلل الثوم من مخاطر تسمم الحمل والذي قد يتسبب في ارتفاع ضغط الدم ويتسبب في زيادة نسبة البروتين في البول.

يعالج الثوم للالتهابات المهبلية كما يعالج داء المبيضات المزمن. فوائد الثوم للشعر يحتوي الثوم على الكثير من العناصر الغذائية المهمة جداً لقوة وصحة الشعر ومنها: الكبريت حيث ويدخل الكبريت في الكثير من البروتينات كما أن الكبريت مهم جداً للأظافر والأعصاب والجلد ويحارب مرض الإكزيما ومرض الصدفية.

السيلينيوم حيث يعمل على تحسين صحة الشعر.

المعادن حيث توجد الكثير من المعادن التي توجد في الثوم والتي تعمل على تقوية الشعر مثل الكالسيوم والحديد والمنجنيز والنحاس وهذه المعادن تعمل على بناء خلايا الشعر والبشرة بصورة مستمرة. عمر شويل - جدة تناول الثوم النئ له فوائد عديدة يجب أن تعرفها هذا ما سيحدث لك عند بلعه على الريق - ثقفني

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