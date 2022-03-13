استعيدي جمالك بملعقة حنة وأصبغي شعرك باللون البني المحمر في المنزل بدون تكلفة وأضرار ولون جذاب

ترغب كل إمرأة في الإهتمام بنفسها فمن الأشياء التي تغير من شكلها هو صبغ الشعر فقد نجد الكثير من السيدات يريدون تغيير لون شعرهم لأن هذا التغيير قد يؤثر على الشكل العام بالنسبة للوجه ويجعلها كأنها في مرحلة الشباب، وأيضا النساء الذين يعانون من الشعر الأبيض فإنهم يستخدمون الصبغات لتلوين الشعر وإخفاء مشكلة الشيب نهائيا، ويمكن أن نقوم بصبغ الشعر بالكثير من الألوان المختلفة مثل البني سواء الفاتح أو الغامق أو المحمر واللون الأصفر الفاتح أو الأشقر ويوجد غير ذلك العديد.

ويمكننا أن نصبغ الشعر بالصبغات الكيميائية أو بالحناء أو بإستخدام الخلطات الطبيعية ولكن إستعمال الصبغات الكيميائية قد يتلف الشعر تماما ويدهوره، وكذلك تعمل على جفاف الشعر وتساقطه فلابد من تجنب إستعمالها للمحافظة علي الشعر فمن الأفضل أن نقوم بصبغ الشعر بإستخدام الحناء أو بالخلطات الطبيعية، فهي تعطينا نفس اللون المرغوب فيه ويكون بطريقة صحية وبدون ترك أي آثار سلبية على الشعر.

تذهب النساء دائما إلى صالونات التجميل لصبغ وتغيير لون الشعر، هذا يكلف الكثير من الوقت والمال، لذا ينصح باستعمال الوصفة الطبيعية التى تعمل على تلوين وتغيير لون الشعر باللون البني المحمر، عليكى إحضار كوب من الحناء وملعقة صغيرة من البيكنج بودر و ملعقة صغيرة من مسحوق الشمندر الاحمر وملعقة كبيرة من القهوة و ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، تخلط المكونات جيداً ثم توضع على الشعر لمدة ساعتين ثم يغسل بالشامبو المناسب لنوع الشعر، بهذه الطريقة حصلنا على شعر جميل وله لمعان ومظهر صحى.

نحتاج دائما إلى تغيير وتلوين الشعر بمواد طبيعية بسيطة وآمنه وليس لها أي أضرار جانبية خطيرة على الشعر، فمن الممكن تحضير خلطه طبيعيه تساعد على صبغ الشعر باللون البنى المحمر الذى يعطى لمعان للشعر وظهورة باحسن حال، فإنه لون مميز جدا للشعر ويحبة العديد من النساء والفتيات، هذه الطريقة تسهل عليكى الذهاب المستمر لصالونات التجميل والعنايه للشعر، فإنه طريقه سهله لتحضير داخل المنزل.

مكونات خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر

المكونات

عشر ملاعق كبيرة الحجم من مسحوق الحناء.

أربع ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

بيضة واحدة.

ربع كوب صغير من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ربع كوب كبير من خل التفاح.

طريقة عمل خلطة الحناء لصبغ الشعر باللون البني المحمر