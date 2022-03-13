نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل بسكويت الجبنة بمقادير بسيطة سهل ومغذي وينفع للأطفال في المدارس في المقال التالي

نحتاج في بعض الأوقات إلى تناول أطعمة مالحة وفي هذه الحالة نلجأ إلى شراء بعض أنواع البسكويت أو المقرمشات ولكنها تكون مضرة للصحة لاحتوائها على مواد صناعية، واليوم نقدم لكم طريقة سهلة وصحية لعمل البسكويت بالجبنة في البيت بمقادير بسيطة ومضبوطة وطعم أحلى من الجاهز فتابعونا. طريقة عمل بسكويت الجبنة المكونات: 2 كوب دقيق منخول.

بيضة.

كوب جبنة رومي مبشورة.

2 ملعقة كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

نصف كوب حليب.

رشة ملح.

رشة زعتر جاف. مكونات الوجه: بيضة مخفوقة.

رشة من الفلفل الأسود. طريقة التحضير: وعاء ونضع بداخله الدقيق المنخول مع الزبدة الباردة ونعجن جيدا حتى يتشرب الدقيق الزبدة ثم يضاف البيكنج بودر مع رشة الملح. وأيضا الجبنة المبشورة مع البيضة والحليب ونعجن جميع المكونات لحين الحصول على عجينة ناعمة ثم نغطيها ونضعها في الثلاجة. نضع العجينة على الرخامة ونفردها بين أكياس النايلون بالنشابة بسمك نصف سم ثم تقطع على شكل دوائر أو مربعات على حسب الرغبة. يوضع البسكويت في صينية مدهونة بالزيت ثم ندهن الوجه بالبيضة المخفوقة مع رشة الفلفل الأسود وندخله إلى فرن ساخن. وعندما يصبح لونه ذهبي فاتح نخرجه من الفرن ويقدم وهو دافئ مع كوب من الشاي أو البيبسي وبالهنا والشفا. بسكويت بالجبنة الفيتا المكونات: 2 كوب دقيق.

نصف كوب جبنة فيتا.

نصف كوب زيت.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة سكر.

بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

يانسون حب.

كاري.

حبة البركة.

ماء للعجن. طريقة التحضير: نقوم بتحميص اليانسون في مقلاة غير لاصقة ثم نخلط الدقيق مع البيكنج البودر والكاري وأيضا حبة البركة ورشة الملح والسكر. نضع اليانسون إلى المكونات السابقة ثم نضيف البيضة والفانيليا مع الزيت والجبنة ونبدأ بالعجن سواء باليد أو في العجان الكهربائي. يضاف الماء تدريجيا لحين الحصول على القوام المطلوب ثم نضعها على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها بالنشابة. نقطع البسكويت على شكل مربعات أو قلوب ثم نقوم بخرم البسكويت بالشوكة ويرص في صينية الخبز وندخله إلى الفرن. يجب أن تكون حرارة الفرن على 170 ويترك حتى يأخذ اللون المطلوب ثم يقدم وهو دافئ مع شرائح من الخضروات وبالهنا والشفا. فوائد تناول بسكويت الجبنة وسر نجاحه يحتوي على الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الجسم لاحتوائه على مكونات طبيعية على عكس البسكويت الذي يباع في المحلات.

سهل الهضم ويمكن زيادة القيمة الغذائية له عن طريق إضافة جبنة قريش بدلا من الفيتا والقليل من الحليب وأيضا من أهم أسرار نجاح العجينة استخدام نوع دقيق خاص بالمخبوزات. عمر شويل - جدة طريقة عمل بسكويت الجبنة بمقادير بسيطة سهل ومغذي وينفع للأطفال في المدارس - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بسكويت الجبنة بمقادير بسيطة سهل ومغذي وينفع للأطفال في المدارس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.