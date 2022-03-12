ضاع عمرنا بنعمل محشي الكوسا غلط هتقوري أكتر من 5 كيلو بسرعة الصاروخ بدون مقوار في دقيقة واحدة فقط

تعتبر الكوسا من الخضراوات الطازجة ويتم تجهيزها بشكل صعب، لذلك سنوضح لكم طريقة متميزة تساعد السيدات في تسهيل تقوير محشي الكوسا بكل سهولة، كما أنها لا تحتاج إلى وقت كبير في تقويرها، لذلك وضحنا لكم عدد كبير من الطرق البسيطة التي تساعد في إنجاز تقوير الكوسا بسرعة الصاروخ لتقليل الوقت الضائع في تنفيذها.

تعرف على عملية تقوير الكوسا بدون مقوار

تلجأ ربة المنزل في استخدام الأدوات المنزلية في تقوير الكوسا لإنجاز الوقت من خلال استخدام الشوكة أو قطاعة التفاح والسكين، وهي تعتبر من الطرق التقليدية التي تساعد في إنجاز الوقت الذي يتم إهداره في عملية التقوير.

طريقة تقوير الكوسا باستخدام السكين والشوكة

نتمكن من استخدام السكين في تقوير الكوسا عن طريق إدخال حرف تلك السكينة داخل الكوسا من خلال تحريكها من الداخل حتى نتمكن من تفريغ محتواها من الداخل، لكي نقوم بعملية الحشو بشكل سهل وسريع، كما نقوم باستعمال الشوكة في تنظيف الكوسا من الداخل ويتم تفريغها بشكل فعال عن طريق إدخال طرف الشوكة من الداخل مع تحريكها بشكل رائع.

طريقة استخدام قطاعة التفاح لتنظيف الكوسا

تعتبر طريقة استخدام قطاعة التفاح من الطرق الفعالة التي تساعد في تنظيف محتوى الكوسا من الداخل، وهي لا تحتاج وقت طويل بل يتم إنجازها في أسرع وقت ممكن، يتم ذلك بكل سهولة، لابد من تنظيف الكوسا بشكل جيد من خلال استخدام الماء والخل حتى نتخلص من الأتربة التي تتواجد عليها من الداخل بشكل نهائي.

كيفية الاستفادة من باطن الكوسا

تحتوي الكوسا على العديد من الفوائد بسبب احتوائها على مجموعة من الفيتامينات، كما نوضح لكم وصفة متميزة حتى يمكنك الاستفادة من باطن الكوسا من خلال وضع فلفل وبصل في المقلاة وإضافة متميزة من التوابل ونقوم بتقليبهم بشكل جيد، ثم يتم وضع باطن الكوسا ونقوم بالتقليب لمدة 5 دقائق.