هاتي كوب سكر وتعالي اقولك سر عمل بسكويت الشاي الاقتصادي زي الحلواني هتعمليه خطوة بخطوة

بسكويت الشاي من ألذ أنواع البسكويت مع كوب الشاي، ويقبل على تناوله الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال في الإفطار، ويعتبر وجبة إفطار سريعة للموظفين بجانب كوب من الشاي والكثير يحبون تناوله في الإفطار أو العشاء أو أثناء تأخير وجبة الغذاء؛ فهو يحضر بطريقة بسيطة سهلة وسريعة ومكوناته بسيطة ومتوفرة بكثرة في كل مكان.

طريقة عمل البسكويت الاقتصادي

من خلال بعض المكونات التي يتم عرضها إليكم الآن يمكنكم الحصول على البسكويت الاقتصادي اللذيذ، وتتمثل المكونات في الآتي:

حوالي 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول.

عدد بيضة واحدة كبيرة الحجم.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

4/3 كوب من اللبن الحليب السائل.

ربع كوب من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة التحضير

يمكنك عمل البسكويت الاقتصادي اللذيذ بسهولة وبخطوات بسيطة لا تستغرق وقت كبير في عملها؛ حيث أن بسكوت الشاي من أكثر أنواع البسكويت التي يحبها الكثير من الأشخاص، وهي كما يلي: