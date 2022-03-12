تقوية المناعة مشروب سحري لعلاج الانيميا وفقر الدم في أسبوع واحد فقط وداعا للأدوية والمكملات الغذائية

الجهاز المناعي هو المسئول الأول في الحفاظ على الصحة، ومقاومة الأمراض والفيروسات التي قد تصيب الجسم، والتمتع بجهاز مناعي قوي يقي الجسم من الأمراض والبكتيريا والفيروسات، وهناك العديد من الأطعمة والمشروبات التي من شأنها تعزيز صحة الجهاز المناعي وحمايته، كما أنها تعمل على زيادة تدفق الدم في الجسم والوقاية من الأنيميا التي يعاني منها الكثير بسبب سوء التغذية وضعف الجهاز المناعي، فنقدم لكَ عزيزي القارئ مشروب سحري لعلاج الانيميا وفقر الدم.

مشروب سحري لتقوية المناعة وعلاج الانيميا

يعتبر من أفضل المشروبات التي تعمل على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتزيد من تدفق الدم في الجسم، كما أنها تساهم في علاج الانيميا في أقل من أسبوع هو البنجر، ويمكن استخدام البنجر إما كمشروب أو تناوله وتقطيعه وإضافته إلى طبق السلطة في وجبة الغذاء، ونقدم لك طريقة عمل مشروب البنجر.

المقادير المطلوبة:

1 حبة من البنجر.

1 ملعقة كبيرة من الشمندر.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير:

في البداية قومي بغسل حبة البنجر جيدًا وإزالة القشرة منها.

احضري وعاء وضيفي إليه الماء والبنجر والشمندر ثم ارفعيه على النار حتى ينضج ويتحول لون الماء إلى الأحمر.

اتركيه حتى يبرد قليلًا ثم قومي بشرب كوب منه يوميًا في الصباح.

أو يمكنك تناوله بدل من شربه بعد أن ينضج.

فوائد البنجر للجسم

إن البنجر فوائده عديدة ليس فقط في زيادة تدفق الدم وعلاج الأنيميا إنما له فوائد أخرى وهي: –