بأسرار المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بمقادير إقتصادية ومذاق لذيذ وشهي

اكريب أصبح الساندوتش المفضل لدى الجميع، لأنه طعمه لذيذ وخفيف، مع العلم أنه يمكن أن يكون كريب حلو يدخل ضمن قائمة الحلويات، وممكن أن يقدم حادق ويندرج تحت قائمة المأكولات، وسواء كان حلو أو حادق يعشق تناولة الجميع، وتعتبر من أكثر الوجبات السريعة المشهورة في المطاعم كلها، مع العلم أنه هناك الكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة لكريب، وتعد مكونات الكريب من أسهل المكونات وأسرعها في طريقة التحضير، نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب في البيت بدلا من دفع المبالغ الباهظة في شرائه من الخارج، فقط كل ما عليكِ هو اتباع الخطوات والمكونات التي سوف نذكرها في الفقرات القادمة.

مكونات عمل الكريب في المنزل

تزداد طلبات الوجبات السريعة في الكثير من المطاعم سندويتشات الكريب، وتعتبر فرنسا هي بلد المنشأ للكريب، ولكنه نال على إعجاب الملايين من الناس حول العالم، ويعتبر الطبق المفضل لدى الأطفال، ولهذا السبب نحن نقدم لكم مكونات الكريب في البيت:

كوب من الدقيق النوع الفاخر.

عدد 2 بيضة.

كوب إلا ربع من ماء.

ثلاث ملاعق من الزبدة الصفراء.

كوب من اللبن.

طريقة التحضير:

يجب الإلتزام بالخطوات الآتية للحصول على كريب طري وجميل، وتتلخص هذه الخطوات في: