نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأسرار المطاعم.. طريقة عمل عجينة الكريب الأصلية في البيت بمقادير إقتصادية ومذاق لذيذ وشهي في المقال التالي
اكريب أصبح الساندوتش المفضل لدى الجميع، لأنه طعمه لذيذ وخفيف، مع العلم أنه يمكن أن يكون كريب حلو يدخل ضمن قائمة الحلويات، وممكن أن يقدم حادق ويندرج تحت قائمة المأكولات، وسواء كان حلو أو حادق يعشق تناولة الجميع، وتعتبر من أكثر الوجبات السريعة المشهورة في المطاعم كلها، مع العلم أنه هناك الكثير من الحشوات المختلفة والمتنوعة لكريب، وتعد مكونات الكريب من أسهل المكونات وأسرعها في طريقة التحضير، نحن سوف نقدم لكم طريقة عمل الكريب في البيت بدلا من دفع المبالغ الباهظة في شرائه من الخارج، فقط كل ما عليكِ هو اتباع الخطوات والمكونات التي سوف نذكرها في الفقرات القادمة.
مكونات عمل الكريب في المنزل
تزداد طلبات الوجبات السريعة في الكثير من المطاعم سندويتشات الكريب، وتعتبر فرنسا هي بلد المنشأ للكريب، ولكنه نال على إعجاب الملايين من الناس حول العالم، ويعتبر الطبق المفضل لدى الأطفال، ولهذا السبب نحن نقدم لكم مكونات الكريب في البيت:
- كوب من الدقيق النوع الفاخر.
- عدد 2 بيضة.
- كوب إلا ربع من ماء.
- ثلاث ملاعق من الزبدة الصفراء.
- كوب من اللبن.
طريقة التحضير:
يجب الإلتزام بالخطوات الآتية للحصول على كريب طري وجميل، وتتلخص هذه الخطوات في:
- نضع جميع السوائل في الخلاط ويتم ضربهم جيدا.
- نضع الخليط في وعاء عميق ثم نضيف الدقيق عليه، ويجب نخل الدقيق قبل وضعه على الخليط حتى لا يتكون أي تكتلات في الخليط.
- يجب وضع الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة قبل البدء في التحضير.
- يتم وضع طاسة على درجة حرارة متوسطة.
يجب دهن الطاسة بقليل من الزيت في أول استعمال.
- يجب أن تكون الطاسة من النوع الذي لا يتم لصق الطعام فيها.
- سكب العجين في الطاسة ويتم تحريك العجين فيها على شكل دائرة لكي تملأ الطاسة.
- بعد أن الحروف الكريب تتجمع يتم التقليب على الجهة الأخرى.
- يجب تكرار هذه الطريقة حتى الإنتهاء من الكمية كلها.
- عندما تتم التسوية، يجب إخراج الكريب على فوطة قطنية.
- يجب تغطية الكريب أول بأول حتى نحافظ على الكريب طرى.
- سوف تحصلين على كريب أفضل من الموجود في المطاعم
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