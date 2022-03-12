نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احذر وبشدة.. مشروب رمضاني لا غنى عنه يوميًا يصيبك بالتسمم ويؤدي إلى فشل كلوي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند قدوم شهر رمضان يُقبل الصائمين على شرب العصائر بشكل كثير، لأن العطش من أكثر الأمور التى يتأثر بها الجميع عند الصيام، لذلك يجلب كثير من الأشخاص عصائر البودرة ويتم عملها فى المنزل، ولكن ينصح الأطباء بتجنب شراء هذه العصائر لأنها تشكل خطر كبير على الصحة، وينصح بتناول العصائر الطبيعية الغير مضاف إليها مواد حافظة، كما أن مشروب التمر الهندى من المشروبات المفضلة عند الكثير، حيث يشربونه أكثر من مرة خلال اليوم، ولكن على الرغم من فوائده للجسم إلا وأنه له العديد من الأضرار على الجسم سنوضحها لكم متابعينا الكرام خلال السطور التالية.

أضرار تناول عصير التمر الهندى فى رمضان

عصير التمر الهندى من المشروبات الناتجة عن عصر التمر لذا فهو من المشروبات الطبيعية، الغير مضاف إليها مواد حافظة، ولها العديد من الفوائد على صحة الإنسان، ولكن هناك بعض المشروبات والأطعمة كما هى مفيدة للجسم لها العديد من الأضرار أيضا ولابد من الحرص عند تناولها، ومن بينها عصير التمر الهندي له العديد من الأضرار لإحتوائه على نسبة عالية من الأحماض.

1. التأثير على الأسنان

التمر الهندى من العصائر التى تحتوى على نسبة عالية من الأحماض، التى تسبب تاكل الأسنان وتساقطها.

2. تعرض الإنسان إلى النزيف

يتعرض الإنسان عند تناول التمر الهندى بكثرة إلى النزيف إذا كان يتناول أدوية الأسبرين أو العقاقير، حيث يزيد من سيولة الدم.

3. تكوين الحصوات

الشرب المتكرر للتمر الهندي يسبب تكوين حصوات المرارة والأحجار صعبة التفتيت، كما يعرض الإنسان إلى الإصابة بالإمساك واضطرابات المعدة والتقلصات والغثيان والقئ، ومشاكل فى الجهاز الهضمي.

4. الإصابة بالطفح الجلدى

الإفراط فى تناول عصير التمر الهندي يتسبب إلى الإصابة بالطفح الجلدى نتيجة الحساسية المفرطة والحكة الجلدية والقئ.

5. انخفاض نسبة السكر فى الدم

هناك بعض الدراسات التى أثبتت أن عند تناول التمر الهندي بشكل مفرط قد يسبب فى انخفاض نسبة السكر فى الدم، وتعرض الإنسان إلى الدوخة والغثيان والدوار.

6. الحموضة وارتجاع المرئ

يعتبر التمر من العناصر الحمضية التى تسبب حموض المعدة واضطرابات فى الجهاز الهضمي، والإصابة بالارتجاع المعدى المريئى.