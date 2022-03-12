طريقة عمل فتة الدجاج في عشرين دقيقة بنصف كيلو دجاج تكفي خمس أفراد

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إليك الآن طريقة عمل فتة الدجاج التي لن تستغرق سوى عشرين دقيقة من مدة التحضير والطهي بل وبالكمية التي سنقوم اليوم بتحضير ستكفي تقريبًا خمس أشخاص أو اكثر، تعرف الآن على المكونات وطريقة التحضير المتوفرة بالفعل في كل منزل، تعرف عليها الآن خلال هذه الفقرات.
طريقة عمل فتة الدجاج
من أكثر الأكلات المميزة هي فتة الدجاج بحيث تستطيع أن تحصل على العديد من الفوائد بالإضافة إلى مذاق مثالي مميز لن تستطيع الحصول عليه سوى عن طريق اتباع هذه الفقرة بالتفاصيل، فقط تعرف الآن عليها.
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المكونات
- 2 كوب من مرقة الدجاج.
- كوب من الأرز المصري (أو البسمتي).
- كوب من الزيت النباتي.
- 500 جرام صدور دجاج.
- 500 جرام لبن زبادي.
- أرغفة بيضاء عربية.
- 5 حبوب حبهان أو هيل.
- 4 فصوص مستكة.
- 2 ملعقة زيت نباتي.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- بقدونس مفروم وفلفل حار جاف (للتقديم).
- 2 فص ثوم.
- 2 ورق غار أو لورى.
- 1 عود قرفة.
- ملح طعام حسب الرغبة.
طريفة التحضير
- تبدأ في إحضار وعاء تضع فيه المنكهات العطرية وتبدأ في سلق صدور الدجاج بها.
- قم بإحضار وعاء آخر وأبدأ في وضع الزيت مع الزبدة واحرص على قليه مع ورق الغار أو اللوري وتبدأ في تقليت الأرز، وأبدأ الآن في وضع كوبان من مرقة الدجاج إلى أن ينضج.
- تبدأ الآن في تنظيم الدجاج وتقطيعه، وفي ذات الوقت تقوم بتقطيع أرغفه العيش مع تتبيلها بالثوم والملح والفلفل وقليها في الزيت الغزير.
- تقوم الآن بتحضير الصوص الأبيض تبدأ في دق فصوص الثوم وتضعه على مقدار الزبادي وتحرص على وضعه مع التوابل مثل الملح والفلفل ووضع بعض الشبت وخلطه مع باقي المكونات.
- الآن أحرص على تجميع الصحن الأول تبدأ في وضع طبقة الدجاج المقلي، وبعد ذلك تقوم بوضع الأرز ومن ثم تبدأ في وضع نصف مقدار الدجاج، والطبقة الثالثة تبدأ في وضع خليط الزبادي وبعد ذلك تقوم بوضع باقي الدجاج على السطح، يمكنك تقديم الطبق بواسطة القليل من الصنوبر والمكسرات على الوجه وتستطيع إضافة حبات من الرومان لزيادة المذاق.
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