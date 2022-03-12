طريقة عمل فتة الدجاج في عشرين دقيقة بنصف كيلو دجاج تكفي خمس أفراد

إليك الآن طريقة عمل فتة الدجاج التي لن تستغرق سوى عشرين دقيقة من مدة التحضير والطهي بل وبالكمية التي سنقوم اليوم بتحضير ستكفي تقريبًا خمس أشخاص أو اكثر، تعرف الآن على المكونات وطريقة التحضير المتوفرة بالفعل في كل منزل، تعرف عليها الآن خلال هذه الفقرات.

طريقة عمل فتة الدجاج

من أكثر الأكلات المميزة هي فتة الدجاج بحيث تستطيع أن تحصل على العديد من الفوائد بالإضافة إلى مذاق مثالي مميز لن تستطيع الحصول عليه سوى عن طريق اتباع هذه الفقرة بالتفاصيل، فقط تعرف الآن عليها.

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المكونات

2 كوب من مرقة الدجاج.

كوب من الأرز المصري (أو البسمتي).

كوب من الزيت النباتي.

500 جرام صدور دجاج.

500 جرام لبن زبادي.

أرغفة بيضاء عربية.

5 حبوب حبهان أو هيل.

4 فصوص مستكة.

2 ملعقة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

بقدونس مفروم وفلفل حار جاف (للتقديم).

2 فص ثوم.

2 ورق غار أو لورى.

1 عود قرفة.

ملح طعام حسب الرغبة.

طريفة التحضير